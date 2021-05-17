"Окружу заботой и любовью!": Кравец забирает жить к себе немощного Зайцева

Сегодня имя модельера Вячеслава Зайцева фигурирует чаще не в модных сводках с показов, а в скандальных и медицинских хрониках. Вокруг кутюрье вьются мутные личности, которые хотят наложить мохнатые руки на его Дом моды и иное имущество. Актриса и певица Алена Кравец в ужасе от всего этого.

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