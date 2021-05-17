"Окружу заботой и любовью!": Кравец забирает жить к себе немощного Зайцева

"Для меня всегда Вячеслав Михайлович был как родной отец, – плачет Алена. – Я участвовала в его сезонных показах, снималась для рекламы его одежды, с удовольствием выхожу в свет в его вечерних нарядах. И происходящее сегодня вводит меня в состояние шока и ступора".
Дом моды Славы Зайцева с огромным зданием на Проспекте Мира в столице оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. И это очень лакомый кусок! "Меня удивляет, почему сын Зайцева его и внучка Маруся ничего не делают, почему не спасают имущество отца и деда, – возмущена Кравец. – Модельер Аника Керимова искренне хотела помочь Зайцеву, так его помощник оплевал, заклеймил и вылил на бедную Анику ушат помоев. Он лучше бы в таким же рвением помогал Вячеславу Михайловичу!"
Алена Кравец всегда славилась своим большим сердцем и заботой о ближних. "Я в ближайшие дни навещу Зайцева с гостиницами – отвезу ему корзину фруктов, цветы, поддержу его морально, – пообещала светская львица. – Я не оставлю его в беде. А если над ним будут издеваться, обижать, то предложу ему переехать в мой загородным дом, где окружу заботой и любовью. Он достоин!"
Напомним, 83-летний модельер серьезно болен – у него болезнь Альцгеймера. Причем состояние стремительно ухудшается. Сегодня модельер передвигается в инвалидном кресле.
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