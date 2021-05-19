Вляпавшаяся в секс-скандал с Меладзе Лорак отказалась от обвинений

Месяц назад исполнительница появилась в программе "Судьба человека". Она заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Константина Меладзе.

По словам звезды, 2007 год стал роковым для нее. Тогда продюсер пришел к ней и нескольким другим артисткам с предложением. Он якобы сообщил, что певицы смогут построить отличную карьеру, если начнут спать с ним. Ани Лорак не была готова к такому повороту событий и наотрез отказалась от интимных отношений со звездой. Она пошла своей дорогой.

После откровений дивы мнения пользователей Сети разделились. Многие хвалили ее за смелость и стремление поднимать те вопросы, которые затрагивают многих женщин и мужчин в современном мире. Другие же просто не поверили в то, что Константин Меладзе мог быть способен на такое.

Не стал поддерживать Ани Лорак и ее ближайший друг, Филипп Киркоров. К удивлению многих, сам продюсер на слова никак не отреагировал. Его брат, Валерий Меладзе, просто пришел в бешенство от вопроса журналистов.

Как выглядела ситуация, видимо, мы так и не узнаем. Накануне Ани Лорак отказалась от всех обвинений в адрес Константина Меладзе. Она заявила, что из ее слов сделали неправильные выводы, а само высказывание было каким-то образом "перекручено". Артистка рассказала, что после выхода программы продюсера затравили, а она его очень любит и уважает.

