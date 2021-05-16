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Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал правду о домогательствах брата к Лорак

Валерий Меладзе рассказал правду о домогательствах брата к Лорак

В светской тусовке распространились сплетни о возможных домогательствах Константина Меладзе к Ани Лорак.
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На днях брат музыканта Валерий Меладзе признался программе "Ты не поверишь" на НТВ, что не доверяет новостям о неравнодушии Константина к певице Ани Лорак. Как заявила сама поп-дива, в юные годы Меладзе предлагал ей интимную связь взамен на песни и продвижение.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

По словам Валерия, между артистами были сугубо дружеские отношения. Константин Меладзе относится к Лорак исключительно как к младшей сестре. Также Валерий удивился, что певица рассказала об этом на телевидении.

Эту тему также прокомментировала Лолита Милявская. Она утверждает, что история с домогательствами Меладзе к Лорак слишком таинственна.

"Я не была свидетелем и первый раз об этом слышу. Наверное, такие откровения нужны. Если они касаются насилия, а не домогательств", – заявила Милявская.

Также певица призналась, что в юности к ней приставал незнакомец. Она села в машину к странному молодому человеку, о чем сразу не заподозрила. После, пытаясь сбежать, молодая Лолита исцарапала насильнику все тело.

Напомним, что недавно в программе Бориса Кочевников "Судьба человека" Ани Лорак рассказала всю подноготную отношений с Константином Меладзе. По ее словам, музыкант и продюсер предлагал певице сексуальную связь взамен на карьерный рост. Однако Лорак не согласилась и мигом разорвала сотрудничество с Меладзе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
16 мая 2021, 23:59 Источник: YouTube-канал НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

комментарии

Ответить:

гость
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А Галушка и Джанабаева сами домогались? Значи братики ни-ни. Были всега верными и преданными семьянинами. А две скромняги их совратили и научили блуду.

Хочется напомнить

Молчанье-щит от многих бед,
А болтовня всегда во вред.
Язык у человека мал,
Но сколько жизней он сломал.

ОМАР ХАЙЯМ.
Гость734259
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Ну, где же это видано, чтобы брат не заступился за брата? А Лолита всегда была приспособленка. На данном этапе ей кажется , что выгоднее поддержать Меладзе. Неприятная она. Ее никто не домогался. В это можно поверить.
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