Валерий Меладзе рассказал правду о домогательствах брата к Лорак

В светской тусовке распространились сплетни о возможных домогательствах Константина Меладзе к Ани Лорак.

На днях брат музыканта Валерий Меладзе признался программе "Ты не поверишь" на НТВ, что не доверяет новостям о неравнодушии Константина к певице Ани Лорак. Как заявила сама поп-дива, в юные годы Меладзе предлагал ей интимную связь взамен на песни и продвижение.

По словам Валерия, между артистами были сугубо дружеские отношения. Константин Меладзе относится к Лорак исключительно как к младшей сестре. Также Валерий удивился, что певица рассказала об этом на телевидении.

Эту тему также прокомментировала Лолита Милявская. Она утверждает, что история с домогательствами Меладзе к Лорак слишком таинственна.

"Я не была свидетелем и первый раз об этом слышу. Наверное, такие откровения нужны. Если они касаются насилия, а не домогательств", – заявила Милявская.

Также певица призналась, что в юности к ней приставал незнакомец. Она села в машину к странному молодому человеку, о чем сразу не заподозрила. После, пытаясь сбежать, молодая Лолита исцарапала насильнику все тело.

Напомним, что недавно в программе Бориса Кочевников "Судьба человека" Ани Лорак рассказала всю подноготную отношений с Константином Меладзе. По ее словам, музыкант и продюсер предлагал певице сексуальную связь взамен на карьерный рост. Однако Лорак не согласилась и мигом разорвала сотрудничество с Меладзе.