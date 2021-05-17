"Сразу взял за нижнюю часть бедра": известная певица вслед за Лорак разоблачила Меладзе

Татьяна Найник вспомнила о работе с Константином Меладзе в группе "ВИА Гра".

Артистка поведала, что шоумен намекал ей на интимные отношения и давал волю рукам. По словам Найник, продюсер отвез ее в гостиницу и попросил раздеться до белья.

Тогда девушка работала моделью и не увидела в просьбе наставника подвоха. При этом она призналась, что ей было неловко. Константин Меладзе предложил брюнетке отправиться с ним до утра в студии. При этом он уверял, что среди прочих с ним мечтает работать Ани Лорак.

Татьяна Найник отметила, что композитор ее не по-дружески обнял, а потом начались переписки с фривольными сообщениями от продюсера. Как-то раз после концерта Константин Меладзе вызвал подопечную к себе и отчитал за то, что та плохо танцует.

Затем продюсер якобы посадил певицу на колени. "Сразу взял за нижнюю часть бедра", – поделилась исполнительница. Найник отметила, что ей было очень неприятно, и она просто замерла. Знаменитость добавила, что никогда ранее не была в подобной ситуации.

Затем Татьяна Найник пробыла в коллективе еще полгода. Она заявила, что ощутила на себе травлю. Константин Меладзе называл девушку профнепригодной. Певица добавила, что ей до сих пор противно вспоминать ту историю. При это артистка уверяет, что за два десятка лет никто не знал подробностей ее нахождения в известной группе, даже родная мать.

Напомним, ранее о домогательствах со стороны Константина Меладзе рассказала Ани Лорак. За откровенные признания звезда подверглась критике многих коллег.