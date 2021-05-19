Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Среда
19 мая
Лента новостей
02:05
"Естественно и органично": раскрепощенную Мороз засняли обнаженной
23:57
Нападут на Крым: Американские СМИ заявили о разработки плана по войне с Россией
22:29
"Была в неадеквате": Божена Рынска пожалела об интервью Собчак
22:08
В Подмосковье разработали уникальное средство для инфицированных ран
22:01
Помолодевшая Долина ошеломила россиян новой внешностью
21:47
"Перекрывается детородная функция": Бузову заподозрили в проблемах с беременностью
20:52
"Челюсть отвисла!": половые органы голого Димы Билана взорвали Интернет
20:44
В России хотят создать список опасных цифровых ресурсов
20:14
"Ребенок для фото": Рудковскую обвинили в покупке детей
20:13
В Подмосковье увидели дикого медведя
19:52
В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров
19:36
Скончался знаменитый карлик российского кино
19:35
Ждите в гости! Макеева собралась к бывшей жене своего любовника
19:00
У Тодоренко заподозрили редкое генетическое заболевание
18:27
Политолог Карбалевич о блокировке крупного СМИ в Белоруссии: Власти хотят заткнуть рот всем инакомыслящим
18:27
Звезде советского экрана ампутировали ногу
18:25
"Кавказская пленница" Наталья Варлей госпитализирована из-за проблем с сердцем
18:23
Самбурская стала копией жены Певцова
17:59
Спасти носорогов: "Росатом" стал ключевым партнером уникального проекта
17:58
50-летняя "черная пантера" Кэмпбелл впервые стала мамой
17:31
Живут раздельно? Муж Бородиной засветил фото из чьей-то квартиры
17:25
США хотят превратить Украину в "плацдарм агрессии" против России – Азаров
17:24
Молодой любовник Варнавы наотрез отказался жить в ее квартире: Никогда
16:59
Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой
16:33
В США назвали дату встречи Путина и Байдена
16:26
Муж Скарлетт Йоханссон брызнул слизью ей в лицо в прямом эфире
16:25
"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США
16:20
"Проституция развита": заявившей о насилии Прокловой нашли оправдание
16:19
Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова
16:04
Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей
15:37
"Какое унижение": Варнава рассказала о неприятном поступке возлюбленного
15:24
"Голословные обвинения!": возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом
15:22
Актер "Ведьмака" Генри Кавилл взбеленился из-за намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию
15:19
Пугачева сделала невероятный подарок к 50-летию Орбакайте
15:08
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена
14:52
Чехова поразила публику изменениями во внешности
14:45
Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились
14:44
Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери
14:39
Лукашенко призвал подчиненных не расслабляться: Против Белоруссии работают спецслужбы с огромным опытом
14:38
Появилась шокирующая информация о таинственном любовнике Волочковой
14:26
Урганта заткнули за пояс в эфире Первого канала
14:26
В Подмосковье на лестничной клетке нашли труп девушки
14:11
Наносила себе увечья: Борисова с кровавой одеждой намекнула на рецидив
14:10
Бездетная Тарасова плюнула в отпрысков своих подруг
14:08
Макеева заявила об отказе перед свадьбой с любовником
14:07
"Мирно не удалось": отчаявшаяся Максакова намерена лишить бывшего мужа родительских прав
14:06
В центре Петербурга обрушилась часть фасада старинного здания
13:45
"Отвратнее некуда": Киркоров взбесил своим поведением на "Евровидении-2021"
13:40
"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием
13:38
Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
"Страшно до ужаса": оголившую грудь Барановскую безжалостно затравили
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Естественно и органично": раскрепощенную Мороз засняли обнаженной

"Естественно и органично": раскрепощенную Мороз засняли обнаженной

Накануне в столице состоялась премьера сериала "Клиника счастья". Главную роль в нем сыграла Дарья Мороз.
прочитано 305 раз

Лента поднимает тему раскрытия женской сексуальности. Создатели рассказывали, что в основу сюжета легли реальные случаи из практики врачей. Кинокартина активно развивает тему гармонии с собой, а также доказывает, что быть притягательной женщина может в любом возрасте.

ПО ТЕМЕ

Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли

"Хочет себе "Кадиллак": подросшая дочь Богомолова и Мороз вызвала изумление

 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

В сериале Дарья Мороз исполняет роль медицинского работника, сексолога-эндокринолога. К ней приходят самые разные пациенты, которым она помогает найти свой особый путь к счастью и гармонии с самим собой. Однако в какой-то момент оказывается, что ее советы работают со всеми, кроме нее самой.

Сообщается, что "Клиника счастья" крайне богата на постельные сцены, которые виртуозно умеет играть артистка. Многие отмечают, что сегодня она является одной из самых раскрепощенных актрис современного кино. Сама Мороз много раз говорила, что ключ к этому – взаимопонимание с партнером. Она характеризует раздевание в кадре как нечто "естественное и органичное".

Многих критиков впечатлило то, как показана интимная жизнь в сериале. Создатели постарались говорить о сексе прямо, без лишней скромности и стеснения. Лента появится в онлайн-кинотеатре уже 19 мая.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 02:05 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Была в неадеквате": Божена Рынска пожалела об интервью Собчак

Журналистка пожалела о беседе с коллегой
Шоу-бизнес

"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США

Артист грезит встречей с возлюбленной из США
Шоу-бизнес

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли

Примадонна предстала в естественно виде

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+