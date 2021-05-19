"Естественно и органично": раскрепощенную Мороз засняли обнаженной

Накануне в столице состоялась премьера сериала "Клиника счастья". Главную роль в нем сыграла Дарья Мороз.

Лента поднимает тему раскрытия женской сексуальности. Создатели рассказывали, что в основу сюжета легли реальные случаи из практики врачей. Кинокартина активно развивает тему гармонии с собой, а также доказывает, что быть притягательной женщина может в любом возрасте.

В сериале Дарья Мороз исполняет роль медицинского работника, сексолога-эндокринолога. К ней приходят самые разные пациенты, которым она помогает найти свой особый путь к счастью и гармонии с самим собой. Однако в какой-то момент оказывается, что ее советы работают со всеми, кроме нее самой.

Сообщается, что "Клиника счастья" крайне богата на постельные сцены, которые виртуозно умеет играть артистка. Многие отмечают, что сегодня она является одной из самых раскрепощенных актрис современного кино. Сама Мороз много раз говорила, что ключ к этому – взаимопонимание с партнером. Она характеризует раздевание в кадре как нечто "естественное и органичное".

Многих критиков впечатлило то, как показана интимная жизнь в сериале. Создатели постарались говорить о сексе прямо, без лишней скромности и стеснения. Лента появится в онлайн-кинотеатре уже 19 мая.

