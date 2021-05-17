"Идеальный возраст": дочь Заворотнюк заговорила о беременности

Вчера дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" в своем личном блоге общалась с подписчиками в формате вопрос-ответ. Одна из подписчиц поинтересовалась у Анны, какой возраст она считает идеальным для первом беременности.
Заворотнюк-младшая отметила, что раньше думала, что 25 – самый идеальный возраст. Однако сейчас звезде 25 лет, и она понимает, что совершенно не готова к материнству. При этом Анна Заворотнюк рассказала, что в будущем обязательно планирует стать матерью.
В итоге Анна пришла к выводу, что идеального возраста попросту нет. Также она заметила, что к беременности и родам невозможно быть готовой. Это чувство появляется только после самого факта рождения ребенка.
"Наверное, нет идеального возраста, и до конца ты готовым к этому быть не можешь, становишься готовым, когда дети уже появляются", – ответила Анна Заворотнюк своим фолловерам.
Также звезда попросила поклонников рассказать, какой возраст они считают идеальным.
Отметим, что в последнее время в социальные сети Анны прилетает множество оскорблений по поводу тяжелой болезни ее мамы Анастасии Заворотнюк. У Анны "накипело", и она заявила, что нужно быть "настоящими отморозками", чтобы писать такие страшные вещи.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк страдает раком мозга, о чем стало известно в 2018 году. Семья болезнь звезды никак не комментирует.
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