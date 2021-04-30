"Нужно быть отморозками": дочь взвыла из-за травли тяжелобольной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк борется с раком уже не первый год.

Все это время артистка не выходит на связь с поклонниками, а родственники приняли решение не комментировать здоровье актрисы. Лишь иногда в личном блоге дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" появляются отрывочные сведения о самочувствии знаменитости.

Накануне Анна Заворотнюк подняла в личном блоге тему хейта в Сети. Девушка уточнила у подписчиков, позволяют ли они себе грубые высказывания в адрес публичных персон. Одна из поклонниц блогера заявила, что периодически вступает в перепалку с людьми, которые пишут гадости об Анастасии Заворотнюк.

Анна поблагодарила девушку за то, что та остро реагирует на несправедливость. "Эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии – нужно быть настоящими отморозками", – заявила дочь онкобольной актрисы.

Напомним, ранее наследница Анастасии Заворотнюк в своем инстаграм-аккаунте поделилась переживаниями по поводу матери. Девушка отметила, что последние два года в ее жизни самые сложные. Она заявила, что ее достали журналисты, которые постоянно звонят и пытаются выяснить подробности о состоянии актрисы. По словам наследницы, она слишком уважает свою маму, чтобы рассказывать о ней подобные вещи.