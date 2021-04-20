Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
14:36
Особенному сыну звезды сериала "След" требуется срочная помощь
14:23
"А что матрас на себя не намотала?": Прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех
14:20
Больного Алибасова обокрали на 5 миллионов
14:16
Под Челябинском обрушилась стена жилого дома
14:10
Песков: Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке
14:08
В Люберцах у гражданина нашли полкило наркотиков
14:00
Под Тюменью школьники осквернили мемориал Победы
13:52
В Приморье ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы
13:43
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек
13:35
"Делал все возможное": Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко
13:29
Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
13:28
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
13:27
"Очень повезло": Садальский раскрыл глаза на Карпович
12:47
Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались
12:46
Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России
12:43
Экс-возлюбленный Лорак сделал заявление о ее возвращении к мужу
12:37
Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом
12:33
Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае
12:26
"Люди поменяли ко мне отношение": разочарованная Зудина перестала питать надежды и строить иллюзии
11:58
Вскрылось темное прошлое вдовца Легкоступовой
11:55
Не позволит: Милославская встала грудью за растрепанного Петрова
11:52
Бриллианты и элитная одежда: Де Ниро засудит выкачивающую из него деньги бывшую жену
11:44
Под Волгоградом в утопленной машине нашли труп пропавшей девушки
11:24
В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19
11:20
"С такими друзьями врагов не надо": женатый Тарасов скривился от разговоров о Бузовой
11:17
Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации
11:08
Белоруссию предупредили об опасности повторить "страшную участь" Украины: На двух креслах усидеть невозможно
11:05
Съемочную площадку перестроили после рокового падения Стриженовой в прямом эфире
10:47
В Барнауле пассажиры такси перерезали горло водителю
10:30
"Стесняюсь про это говорить!": неожиданные откровения Дюжева о сомнениях, грехах и сыновьях
10:26
"Как убитая": полиция задержала Брежневу
10:26
"Никаких шансов": дочь Ягудина и Тотьмяниной оказалась на грани жизни и смерти
10:09
Заявление Зеленского об успехах Украины в космосе оценили: Превратился в посмешище
09:37
Под Нижним Новгородом сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве газа в доме
09:33
Отец Фриске упрекнул Корчевникова в несдержанном обещании
09:28
Разорвавшая отношения пара, семья и стриптизер: новые участники "Дома-2" ошарашили россиян
09:14
Поставили тайно: народ в замешательстве от вида нового памятника на могиле Высоцкого
08:48
Эксперты спрогнозировали стоимость бензина в России: топливо подорожает
08:44
Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий
08:30
Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом
06:08
Истощал и облысел: звезда "Бэтмена" стал похож на онкобольного
04:08
Папины копии: три дочки Ивана Урганта
02:01
"Работать не хотят!": опозорившую звезду интернета Долину вывели на чистую воду
00:49
"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой
23:58
Усы Тодоренко вызвали отвращение у поклонников
22:28
Продюсер Сердючки рассказал правду о тяжелом заболевании артиста
22:06
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
21:15
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
21:15
Политолог Перенджиев объяснил непривлекательность Украины для НАТО
20:27
Ради деда: Гарри и Уильям сделали шаг навстречу друг другу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно

Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно

Дочь артистки Анна вновь высказала свое отношение к вопросам о здоровье тяжелобольной Анастасии Заворотнюк.
прочитано 1704 раза

25-летняя Анна Заворотнюк активно ведет свой микроблог в "Инстаграм". В своем аккаунте девушка, удивительно похожая на знаменитую мать, постоянно получает от подписчиков вопросы о здоровье родительницы. Обычно она старается не комментировать эту тему, но накануне ее спросили о том, как она относится к повышенному вниманию аудитории по отношению к Анастасии Заворотнюк, и Анна решила объясниться.

ПО ТЕМЕ

"Еле спасли!": опубликовано свежее фото лица Заворотнюк

"Без волос, с очень большим лицом": всплыли шокирующие данные о внешности онкобольной Заворотнюк

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Она рассказала, что раскрывать эту тему ей "безумно больно и сложно". К тому же, вопросы бывают разные. Многие люди действительно беспокоятся и искренне желают больной актрисе здоровья, другие же просто хотят сплетен. Ко второй категории Анна научилась никак не относиться, но понимает, что такие люди всегда есть. Девушка добавила, что не хочет "сотрясать воздух", говоря о состоянии матери.

Напомним, что 3 апреля артистке исполнилось 50 лет. В честь этого события дочь звезды опубликовала архивное фото знаменитой няни и призвала поклонников коллективно молиться за ее самую лучшую маму на свете.

Уже несколько лет знаменитость борется с раком головного мозга. Ее семья предпочитает не обсуждать тему болезни и никогда не показывает фото больной артистки. Однако фанаты продолжают активно интересоваться ее здоровьем и надеются, что Анастасия Заворотнюк еще оправится от страшного недуга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: instagram.com/ anna_zavorotnyuk
Автор: 20 апреля 2021, 13:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость701871
Пожаловаться Ответить
Куда она вышла? Она и не уходила. Вечно на связи и ни о чем.
гость 01
Пожаловаться Ответить
Не надоело строчить про эту бездельницу-неудачницу!Наверно Насте совсем худо ,что дочь себя так усиленно рекламирует и торгует! Если мамы не станет-она никто!
Гость693320
Пожаловаться Ответить
Ни о чем.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

Мерзость и гадость всюду
Шоу-бизнес

Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом

Примадонна скрывала отношения
Шоу-бизнес

Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались

Новость шокировала публику
Шоу-бизнес

Вскрылось темное прошлое вдовца Легкоступовой

Юрия Фирсова обвиняют в мошенничестве

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+