"По сути вы Бузова": Собчак заклевали за поддержку трансгендеров

Журналистка, любящая поднимать провокационные темы, сняла выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", посвященный проблемам транссообщества. Анонс видео телеведущая разместила в своем инстаграм-аккаунте. Звезда подчеркнула, что она сама поддерживает людей, решившихся на смену пола, и выступает против гомофобных законов в России. В своей работе Ксения Собчак решила показать, через какие трудности приходится проходить людям, которые не принимаются нашим обществом.
Подписчики звезды очень неоднозначно отнеслись к теме, поднятой журналисткой. Многие фолловеры буквально набросились на Собчак:
"Мне все чаще становиться стыдно что вы дочь Собчака(((( что у Вас в голове, страшно представить( мне раньше казалось что вы интеллигентная , образованная женщина ....а по сути вы Бузова" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Хватит афишировать эти темы и агитировать. Пусть живут как хотят, но не нужно выставлять это нормой и чем позже дети про это узнают, тем лучше!!!", "Не нужно говорить нашим детям что это нормально", "Реально больше не о чем поговорить???????? Я не хочу, чтобы мой ребёнок вообще знал о такой жути".
Комментарии возмущенных подписчиков подтвердили мнение Собчак о чрезмерной гомофобности российского общества. Впрочем, нашлась у журналистки и небольшая часть прогрессивных фолловеров, которые поблагодарили Ксению Собчак за раскрытие столь важных тем.
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