А как же Фриске? Шепелев поделился воспоминаниями о связи с темнокожей моделью

Он предложил поклонникам угадать, какие из перечисленных фактов его биографии соответствуют действительности, а какие нет. Например, он спросил, правда ли среди его предков были турки, и что его рост ниже, чем у Фабио Каннаваро.
Также Дмитрий Шепелев спросил, действительно ли ему довелось целоваться с темнокожей моделью Наоми Кэмпбелл. "А как же Фриске?" – тут же возмутились фанаты. В комментариях пользователи Сети заявили, что "черная пантера", как называют манекенщицу, вряд ли бы позволила губам телеведущего дотронуться до себя.
Однако подписчики оказались неправы. В "Сторис" своего блога Дмитрий Шепелев подробнее рассказал про связь с Наоми Кэмпбелл. Как оказалось, пара познакомилась во время съемок новогоднего шоу на Первом канале.
"Мы действительно целовали друг друга в щеки. Наоми постоянно забывала слова, поэтому делали очень много дублей, и каждый заканчивался поцелуем", – признался телеведущий.
Судя по всему, это было в 2009 году, когда темнокожая модель участвовала в "Оливье-шоу" с Иваном Ургантом. В работе над программой был задействован и Дмитрий Шепелев. Официально в то время телеведущий не встречался с Жанной Фриске, поэтому мог себе позволить откровенность.
Также Дмитрий Шепелев заявил, что во время чемпионата по футболу чувствовал себя очень низким. Как оказалось, его рост такой же, как у итальянского футболиста Фабио Каннаваро – 175 сантиметров. "На жеребьевке ЧМ все вокруг меня были просто гигантеры (Здесь и ранее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделился блогер.
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