Орлова приоткрыла тайну отношений с возлюбленным

Экс-солистка группы "Блестящие" активно ведет свой аккаунт в "Инстаграм". В беседе с подписчиками певице приходится отвечать на самые разные вопросы. Накануне Ольга Орлова затронула тему отношений со своим возлюбленным, о котором обычно не рассказывает публике.
Один из фолловеров предположил, что певица не ссорится со своим избранником только потому, что не живет вместе с ним. В ответ телеведущая "Дома-2" сообщила, что живет вместе со своим мужчиной и все же им удается не раздражать друг друга. Звезда посмеялась над мнением, что только не живя вместе, можно обойтись без ссор.
Знаменитость уже несколько лет состоит в близких отношениях с мужчиной по имени Валерий. Она предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но, судя по всему, возлюбленным удалось выстроить счастливые и гармоничные отношения друг с другом.
Отвечая на другие вопросы поклонников, Орлова призналась, что ей не всегда попадались хорошие мужчины, были среди них и манипуляторы. Но в какой-то момент певица решила, что больше так жить не хочет и никогда не будет.
Ранее 43-летняя экс-звезда "Блестящих" возмутилась телепередачей, в которой ее обвинили в постоянном использовании ботокса и филлеров. Задетая за живое Ольга Орлова даже разразилась гневным посланием в адрес создателей такого сюжета.
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