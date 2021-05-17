"Я давно борюсь со старостью": Ольга Орлова в бешенстве от потока лжи

Недавно на федеральном канале "ТВ-центр" вышел скандальный материал про Ольгу. Закадровый голос утверждает, что экс-солитска группы "Блестящие" злоупотребляет пластическими операциями и космологическими инъекциями. Также авторы сюжета уверены, что Ольга Орлова скрывает свой возраст и боится признаться в истинных цифрах.
Реакция звезды не заставила себя долго ждать. В своих социальных сетях Орлова написала огромный пост с ответом. По словам телеведущей, она никогда не утаивала свой возраст. Она считает, что старость наступает после 80-ти, и бороться с ней бессмысленно.
Также Ольга Орлова удивилась, что кто-то еще снимает такие лживые "передачки" и что пластика и ботокс медийных персон – волнующая "ТВЦ" тема.
"Мне 43 года, и я никогда не стеснялась озвучивать свой возраст, и ни дня его не скрывала. Но самое смешное, что, как утверждает закадровый голос: "Я давно борюсь со старостью!". Ну, тут вообще полный ***", – дерзко ответила Орлова.
Также звезда поделилась с подписчиками, что такие сюжеты сильно задевают ее. По ее мнению, не обращать внимание на подобные заявления невозможно. И многие артисты хранят эту обиду в себе.
"Задумайтесь, та "неправда", которую транслируют любые СМИ о человеке, скорее всего, причиняет ему огромную боль...", – написала Ольга Орлова.
Подписчики телеведущей отметили, что в свои 43 года она шикарно выглядит. Поклонники поддержали Ольгу и призвали остро не реагировать на оскорбления.
"Самая красивая девушка на российской сцене", "Если в 43 старость у нас стала теперь, то я желаю всем так стареть, как Оля", "Всем бы так выглядеть в свои 43", – прокомментировали фолловеры.
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