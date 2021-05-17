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Шоу-бизнес
"Я давно борюсь со старостью": Ольга Орлова в бешенстве от потока лжи

"Я давно борюсь со старостью": Ольга Орлова в бешенстве от потока лжи

Сегодня в своих социальных сетях Ольга Орлова прокомментировала сюжет телеканала "ТВЦ" на тему ее возраста.
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Недавно на федеральном канале "ТВ-центр" вышел скандальный материал про Ольгу. Закадровый голос утверждает, что экс-солитска группы "Блестящие" злоупотребляет пластическими операциями и космологическими инъекциями. Также авторы сюжета уверены, что Ольга Орлова скрывает свой возраст и боится признаться в истинных цифрах.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Реакция звезды не заставила себя долго ждать. В своих социальных сетях Орлова написала огромный пост с ответом. По словам телеведущей, она никогда не утаивала свой возраст. Она считает, что старость наступает после 80-ти, и бороться с ней бессмысленно.

Также Ольга Орлова удивилась, что кто-то еще снимает такие лживые "передачки" и что пластика и ботокс медийных персон – волнующая "ТВЦ" тема.

"Мне 43 года, и я никогда не стеснялась озвучивать свой возраст, и ни дня его не скрывала. Но самое смешное, что, как утверждает закадровый голос: "Я давно борюсь со старостью!". Ну, тут вообще полный ***", – дерзко ответила Орлова.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Также звезда поделилась с подписчиками, что такие сюжеты сильно задевают ее. По ее мнению, не обращать внимание на подобные заявления невозможно. И многие артисты хранят эту обиду в себе.

"Задумайтесь, та "неправда", которую транслируют любые СМИ о человеке, скорее всего, причиняет ему огромную боль...", – написала Ольга Орлова.

Подписчики телеведущей отметили, что в свои 43 года она шикарно выглядит. Поклонники поддержали Ольгу и призвали остро не реагировать на оскорбления.

"Самая красивая девушка на российской сцене", "Если в 43 старость у нас стала теперь, то я желаю всем так стареть, как Оля", "Всем бы так выглядеть в свои 43", – прокомментировали фолловеры.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
17 мая 2021, 11:41 Источник: Инстаграм Ольги Орловой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

комментарии

Ответить:

Гость734553
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уберите ее на <цензура>.. тошнит от нее, никому не интересна абсолютно
Гость7452536
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Собачница Орлова как обычно в своём духе - психичесского расстройства, всех облаять и покусать. Как люди не понимают. Что Олю надо только хвалить🐕
1

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