"Это недостойно!": Проклова получила очередной удар после громкого секс-скандала

Некоторое время назад Елена Проклова появилась в программе "Звезды сошлись". Она поделилась с Лерой Кудрявцевой тем, что якобы болело у нее всю жизнь. По словам артистки, в юности она стала жертвой сексуального насилия. Имени обвиняемого старшего коллеги она так и не назвала. Однако многие предположили, что речь шла о легендарном Олеге Табакове.
Чуть позднее Ани Лорак заявила о приставаниях Константина Меладзе. Если эта история нашла отклик в сердцах некоторых поклонников, то ситуация с Еленой Игоревной до сих пор возмущает всех окружающих. Основной претензией к Прокловой является то, что великий артист ушел из жизни, а потому подтвердить или опровергнуть информацию не представляется возможным.
Любовь Успенская, как и большинство коллег, искренне поражена происходящим. Она полагает, что обе звезды хотели устроить свою карьеру через постель, а потому не имеют права жаловаться на тяжелую жизнь. "Это недостойно!" – считает исполнительница.
По мнению Любови Залмановны, вспоминать о подобном через много лет и высказывать обвинения на всю страну – непозволительно. Артистка считает, что знаменитости просто мечтают напомнить о себе любым путем. "Мстят", – полагает она.
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