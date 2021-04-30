"Это полный пипец": Собчак в гневе из-за несправедливости

В пятницу, 30 апреля, стало известно, что посольство США в Москве прекращает выдавать россиянам визы неиммиграционного и недипломатического характера. Также в дипмиссии призвали американцев, находящихся в России, покинуть страну до 15 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что из-за такого решения, по сути, ничего не изменится. Мол, и раньше россияне с большим трудом получали американские визы.
И если пресс-секретарь Владимира Путина демонстрирует спокойствие и невозмутимость, то экс-кандидат в президенты Ксения Собчак, напротив, дает понять, что разгневана действиями посольства США. В своем телеграм-канале телеведущая написала:
"Я всегда боялась железного занавеса. Но теперь он не с нашей стороны, а с чужой, и это полный пипец".
По мнению журналистки, простых людей делают заложниками политического режима. Мол, американским дипломатам следовало бы в таком случае наказывать российских чиновников, а не студентов и туристов.
Напомним, ранее Ксения Собчак поздравила народного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения. Телеведущая отметила, что уважает поп-короля за то, что он долгие годы держится на плаву в профессии и остается популярным и любимым публикой.
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