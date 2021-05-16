Сиделка дает лекарства: прикованная к инвалидному креслу Тарасова хочет подольше пожить

Восемь лет назад Татьяна Тарасова перенесла серьезную операцию – доктора заменили знаменитому тренеру несколько позвонков. Хирургическое вмешательство на некоторое время поставило Татьяну Анатальевну на ноги.
Не так давно проблемы Тарасовой со спиной вернулись. Знаменитость испытывает сильные боли в позвоночнике и суставах, поэтому вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.
Помощница Аделина не отходит от Татьяны Анатольевны. Теперь каждое утро тренера начинается с приема медикаментов, которые приносит сиделка. "Дни похожи один на другой", – сетует Тарасова. Знаменитость расстраивается из-за того, что лишилась возможности полноценно трудиться. Тарасова не представляет жизни без любимой работы.
Татьяна Анатольевна старается не терять присутствия духа, она не собирается опускать руки. Прикованная к коляске звезда спорта активно участвует в светской жизни. На днях Татьяна Тарасова посетила выставку, приуроченную к 65-летию театра "Современник".
"Ну а чего раскисать. Хочется ведь пожить подольше", – отмечает Татьяна Тарасова.
Отметим, детей у 74-летней Тарасовой нет. Звезда спорта трижды была замужем, но мамой так и не стала. Татьяна Анатольевна была родителем для своих учеников. Фигурист Алексей Ягудин, например, считает Татьяну Тарасову второй матерью.
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