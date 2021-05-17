"Она сделала для меня бесконечно много": Корчевников облобызал знаменитую актрису

Телеведущий разошелся с артисткой Анной Сесиль-Свердловой четыре года назад. После этого он так и не нашел себе женщину по душе. Борис Корчевников очень благодарен бывшей невесте за то, что она привела его к истинной вере.
Шоумен рассказал, что встретил актрису в храме тогда, когда только начал его посещать. Борис Корчевников, фигурально выражаясь, просто облобызал девушку. Он назвал экс-избранницу самой красивой девочкой на свете.
По словам ведущего передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", Анна Сесиль-Свердлова укоренила его в церкви, что Борис Корчевников считает самым большим счастьем. Сейчас артист полностью посвящает себя работе, хотя и мечтает о семье и детях. На первом же месте, по признанию шоумена, у него Бог.
Напомним, ранее поговаривали, что Борис Корчевников и Анна Сесиль-Свердлова тайно поженились. Однако оказалось, что это не так. Артисты пробыли вместе восемь лет, после чего расстались друзьями.
Как писали "Дни.ру", за здоровьем журналиста следит вся страна. Известно, что телеведущий испытывает серьезные проблемы со слухом, а несколько лет назад он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли.
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