Обнародованы детали судьбы роскошной подруги Корчевникова

Известному телеведущему Борису Корчевникову 38 лет, однако он не женат и детей у него тоже нет. Свою личную жизнь он держит в секрете, что вызывает еще больший интерес у поклонников. В Сети то и дело появляются новые версии происходящего.

По некоторым данным, однажды он был женат. Иногда в СМИ появляются желающие доказать это, но официального подтверждения информация так и не получила. По слухам, его супругой была некая Анна-Сесиль Свердлова. Больше неизвестно ничего: нет никаких сведений ни о разводе пары, ни об их отношениях сейчас.

Однако один подтвержденный факт все же имеется. Борис Корчевников до сих пор находится в теплых отношениях с журналисткой Олесей Лосевой. Они не только была его соведущей по передаче "Там-там новости", но и всегда оставалась близкой подругой.



"С Борей мы друзья юности. Вместе ездили по фабрикам мороженого, на детский фестиваль в лагерь "Артек“, на "Кинотавр“ в Сочи и много куда еще", – сообщала она. Известно, что сейчас Олеся счастлива в браке и воспитывает двоих наследников.

Лосева активно ведет свой блог в "Инстаграм", где часто рассказывает поклонникам о своей жизни. Ее посты оценивает и сам Борис Корчевников. "Работаю круглосуточно без зарплаты, без выходных и перерыва на обед. За одну лишь честь называться "мамой"!", – рассказывала она в социальной сети.

Журналистка нередко показывает дочек, а подписчики осыпают ее комплиментами. Олеся Лосева чуть старше Бориса Корчевникова и выглядит просто шикарно. Она часто показывает свою стройную фигуру, публикуя фото из многочисленных поездок. Даже в период пандемии она не останавливается: гуляет по Москве и посещает другие города нашей необъятной страны.

