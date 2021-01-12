Обнародованы детали судьбы роскошной подруги Корчевникова

По некоторым данным, однажды он был женат. Иногда в СМИ появляются желающие доказать это, но официального подтверждения информация так и не получила. По слухам, его супругой была некая Анна-Сесиль Свердлова. Больше неизвестно ничего: нет никаких сведений ни о разводе пары, ни об их отношениях сейчас.
Однако один подтвержденный факт все же имеется. Борис
Корчевников до сих пор находится в теплых отношениях с журналисткой Олесей
Лосевой. Они не только была его соведущей по передаче "Там-там новости",
но и всегда оставалась близкой подругой.
"С Борей мы друзья юности. Вместе ездили по фабрикам мороженого, на детский фестиваль в лагерь "Артек“, на "Кинотавр“ в Сочи и много куда еще", – сообщала она. Известно, что сейчас Олеся счастлива в браке и воспитывает двоих наследников.
Лосева активно ведет свой блог в "Инстаграм", где часто рассказывает поклонникам о своей жизни. Ее посты оценивает и сам Борис Корчевников. "Работаю круглосуточно без зарплаты, без выходных и перерыва на обед. За одну лишь честь называться "мамой"!", – рассказывала она в социальной сети.
Журналистка нередко показывает
дочек, а подписчики осыпают ее комплиментами. Олеся Лосева чуть старше Бориса
Корчевникова и выглядит просто шикарно. Она часто показывает свою стройную
фигуру, публикуя фото из многочисленных поездок. Даже в
период пандемии она не останавливается: гуляет по Москве и посещает другие
города нашей необъятной страны.
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