Корчевников попрощался с личной жизнью

О личной жизни 38-и летнего Бориса Корчевникова известно крайне немного. Однако тележурналист всегда говорил, что хочет крепкую семью.

На данный момент он не женат, детей тоже нет. Все личное Корчевников держит в тайне, что вызывает еще больший интерес у публики. Интернет пестрит различными версиями, а СМИ то и дело приписывают ведущему "Судьбы человека" новую пассию.

По некоторым данным, ранее он состоял в браке. Иногда в Сети снова всплывает эта информация, однако официального подтверждения она так и не получила. По слухам, его женой была некая Анна-Сесиль Свердлова. Дальше – сплошная тайна, покрытая мраком: ни сведений о причинах развода, ни намеков на текущее положение дел.

В одном из последних выпусков передачи Бориса Корчевникова гостем стал известный адвокат Александр Добровинский. Он затронул тему своих личных отношений, а также объяснил, почему так и не женился. Юрист рассказал телеведущему, что терпеть не может бабочки на резинке, и показал, как правильно завязывать галстук-бабочку.

"Боже мой. У меня никаких шансов. Я продолжу носить бабочки на резинке и так и останусь холостым", – пошутил Борис Корчевников. Журналист много раз говорил о том, что мечтает стать отцом, а потому хотел бы встретить своего человека. Видимо, подходящая женщина пока так и не нашлась. Зато журналист стал крестным отцом у детей его друзей. К этой роли он относится очень серьезно.

