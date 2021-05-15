"Грязный пиар!": свидетель вывел Проклову на чистую воду после секс-скандала

Коллега Елены Прокловой по съемкам фильма "Снежная королева" Эра Зиганшина в шоке от пикантных откровений звезды.



Елена Проклова рассказывала о домогательствах на съемках сказки. Тогда ей было 12 лет. Актриса заявляла, что второй режиссер картины лапал ее под одеждой. Однако по данным из открытых источников, им была Надежда Русанова.

Эра Зиганшина гневно высказалась о признаниях Елены Прокловой. Она уверена, что знаменитость таким образом решила привлечь к себе внимание. Звезда заявила, что Проклова была на съемках под бдительным оком ее бабушки. Также она поведала, что юная артистка постоянно была на людях.

Откровения о домогательствах Зиганшина назвала ерундой. "Грязный пиар!", – возмущена артистка. Она добавила, что ей неприятно обсуждать эту тему и совсем неинтересны подробности личной жизни Елены Прокловой.

Еще один участник съемок, актер Валерий Никитенко согласен с Эрой Зиганшиной. Он не вспомнил никаких шокирующих деталей съемок в "Снежной королеве".



Отметим, что помимо волны осуждения и критики у Елены Прокловой есть и защитники. Недавно актриса призналась, что ей звонят и пишут многие женщины, которые благодарят ее за смелость. Россиянки делятся со звездой театра и кино своими душераздирающими историями о домогательствах и насилии.