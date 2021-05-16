"Это гены": Ургант показал грустную и синеволосую 13-летнюю дочь

Наследнице шоумена исполнилось 13 лет. Иван Ургант показал фото дочери Нины.

Телеведущий вместе с семьей отправился в Нью-Йорк. Судя по всему, Ургант решил провести отпуск в США, чтобы побыть со старшей дочерью Эрикой. Падчерице знаменитости уже 20 лет, она уже довольно давно учится за рубежом.

Накануне 13-й день рождения отметила вторая дочь Ивана – Нина. В честь этого Ургант опубликовал снимок наследницы в личном микроблоге. В кадре девушка сидит за столиком на летней веранде одного из ресторанов ГУМа, что прямо на Красной площади. Наследница знаменитости держит в руке стакан с газированным напитком.

У Нины Ургант короткая стрижка. Девушка выкрасила локоны в синий цвет. Сегодня многие подростки предпочитают ходить с яркой шевелюрой. Молодость – пора экспериментов.

Пользователи Сети отметили, что Нина стала совсем взрослой и является копией своего знаменитого отца. Также подписчики пришли к выводу, что девушка увлекается аниме – об этом говорит изображение, отпечатанное на чехле ее мобильного телефона.

Фанаты телеведущего не могли не заметить, что у Нины очень грустный взгляд. "Настроение не праздничное, кто обидел!?😉... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это же фирменный взгляд подростка ) 😂это возрастное", "еще это называется "данеснимай"😂", "У папы всегда такой взгляд . Это гены", – рассуждают поклонники Ивана Урганта. Напомним, всего у шоумена три дочери.