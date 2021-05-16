"С мужчинами лучше": Ургант показал страсть на камеру

Звездный мужчина поделился уникальной фотографией. Иван Ургант предался любви перед объективом.

Шоумен опубликовал в инстаграм-аккаунте романтичный снимок с женой. Он был сделан во время велопрогулки Ивана Урганта и его возлюбленной Натальи Кикнадзе в Нью-Йорке. Звездная пара сделала селфи на фоне Бруклинского моста. Сидя на велосипедах, супруги слились в страстном поцелуе и запечатлели этот момент на камеру.

Телеведущий нечасто публикует фото подобного характера в личном блоге, поэтому кадр получил повышенное внимание россиян. Пользователи Сети внимательно рассмотрели пост мужчины и отреагировали на него шутливыми комментариями. "С мужчинами вы лучше смотритесь...", "Моргенштерн справа?", "Эх, Познер уже не тот", "Отстань от прохожих, Иван!" — выразились подписчики-юмористы.

Многие поклонники шоумена сочли фото вдохновлящим и достойным восхищения. "Какие вы милые!", "В самое сердце", "Как прекрасно, сил нет!", "Аж самому велик захотелось купить", " Долгих лет вам счастья", — написали комментаторы Ивану Урганту.



Напомним, телеведущий высказался о требовании Владимира Жириновского закрыть шоу "Вечерний Ургант". Комик жестко высмеял политика в эфире "Первого канала", заставив зал неистово хохотать. Иван Ургант назвал лидера ЛДПР главой комитета по юмору и слабости, а также его единственным членом.