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Шоу-бизнес
Папины копии: три дочки Ивана Урганта

Папины копии: три дочки Ивана Урганта

Телеведущий называет себя многодетным папой. Иван Ургант души не чает в наследницах.
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Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе знакомы еще со школьной скамьи. Телеведущий и его возлюбленная учились в одном классе. Поговаривают, что Иван уже тогда питал нежные чувства к Наталье, но та не воспринимала его серьезно.

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После выпускного пути Урганта и Кикнадзе разошлись. Телеведущий женился на Карине Авдеевой. Наталья, в свою очередь, стала супругой бизнесмена Теймураза Куталиа и родила двоих детей – сына Нико и дочь Эрику.

Ургант и Кикнадзе встретились вновь только спустя десять лет. К тому моменту они оба были в разводе. Старые чувства вспыхнули вновь – Иван и Наталья стали парой, а спустя время съехались. Долгое время телеведущий и его избранница не регистрировали отношения.

15 мая 2008 года у влюбленных родилась дочь Нина. Девочку назвали в честь бабушки Ивана, народной артистки России Нины Николаевны Ургант. Нина-младшая растет копией своего знаменитого папы.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

21 сентября 2015 года в семье родилась еще одна девочка. Малышку назвали в честь матери Ивана – Валерией. Кроха, как и ее сестра, тоже унаследовала папины черты.

Появление второго общего ребенка заставило Урганта и Кикнадзе оформить отношения официально и обвенчается. Церемония проходила в Никольском соборе Санкт-Петербурга. Мероприятие было тайным, присутствовали только самые близкие родственники.

Иван Ургант ответственно относится к родительству, себя он считает строгим папой. Знаменитость иногда повышает голос на детей, правда, всегда ругает себя за подобные эмоциональные вспышки.

У телеведущего сложились отличные отношения с отпрысками Кикнадзе от первого брака. Сын Натальи, Нико, живет с родным отцом, поэтому Иван видит парня редко. Между тем Эрику шоумен воспитывает с пяти лет и считает родной. В интервью Ургант называет себя папой трех девочек.

Падчерице Ивана Урганта уже 20 лет. Она живет и учится в Нью-Йорке. На чужбине Эрика попробовала свои силы в модельном бизнесе. Практически каждый день девушка общается по видеосвязи с мамой, отчимом и сестрами. С родителями у Эрики отличные отношения, между тем их взгляды на окружающую действительность не всегда совпадают. "Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают", – сообщила старшая наследница шоумена в недавнем интервью.

У Эрики есть возлюбленный по имени Муса. Избранник девушки темнокожий. Пара участвует в антирасистских акциях. Наследница Урганта мечтает жить в мире, где национальность и цвет кожи неважны. "Пора стать антирасистом и искоренять эту проблему в себе, в обществе", – рассудила Эрика.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 04:08
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