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Шоу-бизнес
"Караул!": измученный вид Меладзе с супругой напугал россиян

"Караул!": измученный вид Меладзе с супругой напугал россиян

12 апреля у пары родилась дочка Агата. Жизнь возлюбленных изменилась.
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Валерий Меладзе уже достаточно давно стал многодетным папой. Помимо трех наследников от Альбины Джанабаевой, у него есть три ребенка от первого брака. Певица также является опытной мамой, поэтому больших проблем рождение малыша ей не доставляет.

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Однако бессонные ночи дают о себе знать. В "Инстаграме" артистки появилось видео. На кадрах она укачивает малышку, а заботливый отец стоит рядом. Альбина говорит, что раньше спать они совершенно не любили, так как это долгие часы, на которые приходится выпадать из жизни. Теперь эта причина является той, по которой спать они обожают. Все это было сказано иронично и в шутку, но пользователей напугал внешний вид звезд.

Внимательные поклонники тут же обратили внимание на внушительные круги под глазами Валерия Меладзе и супруги. Они выглядят уставшими и не очень счастливыми. Однако все это комментаторы списывают исключительно на стресс, связанный с новорожденной.

"Кружочки под глазами", "Такое впечатление, что в однокомнатной квартире живут", "Сочувствую", "Боже, как плохо выглядите..вам бы поспать", "Вот это лица", "Такие измученные", "А глаза...Караул!", "Реально такие синяки", "Все-таки плохо, или вы специально рисуете синяки?", "Бедняги, такие замученные", – писали подписчики.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 09:05 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся с годами Валерий Меладзе

комментарии

Ответить:

Гость733271
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Шестеро по-разным семьям,как-то совсем его не жалко."Молодая мама"тоже от троих уволила,троих родила.Видно,очень детей любят!
Гость720606
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В их возрасте надо внуков по выходным навещать, а они решили сыграть в игру молодые родители, лицемеры каких ещё поискать надо
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