Актриса Раиса Рязанова умоляет похоронить ее около сына

76-летняя актриса рассказала, что ее квартира переполнена фотографиями покойного сына, на которые она до сих не может спокойно смотреть. Артистка приносит ему букеты из театра и не может справиться с болью. По словам Раисы Рязанской, время не лечит, а лишь сильнее накаляет чувства.
Звезда киноленты "Москва слезам не верит" поделилась, что не понимает, за что ее так наказали. Ежедневно Рязанову терзают воспоминания об умершем сыне, что сказывается на ее физическом состоянии.
В скором времени Рязанова хочет поставить памятник на могиле сына Данилы, ведь он заслужил его. Также актриса призналась, что выбрала для себя место рядом с единственным наследником. Финансов, по мнению Раисы, пока не хватает, но семья усердно копит.
"Еще сделала там место для себя. Все мы там будет... Деньги еще подкапливаем", – заявила артистка в интервью передаче "Секрет на миллион" на НТВ.
Поддержкой Раисы Рязанской выступают внук Андрей и невестка. Они часто приезжают к ней в гости и звонят. Семья переживает утрату не меньше самой артистки. Невестка Алена поделилась:
"Когда меня накрывает, я думаю: "А как же Раиса Ивановна сейчас?". Я беру себя в руки".
Напомним, что в декабре 2019 года семья Раисы Рязановой переболела коронавирусной инфекцией. Сын артистки Данила стабильно перенес заболевание. Однако оторвавшийся тромб унес жизнь Данилы. Похоронен сын Рязанской на Троекуровском кладбище.
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