"Вынашивание детей в арендованных матках": Азизу разнесли в пух и прах за решение рожать на шестом десятке

Певица Азиза собирается стать матерью. Решение артистки завести малыша на шестом десятке не встретило понимания.

Звезда 90-х на днях шокировала общественность. 57-летняя Азиза заявила, что собирается обзавестись потомством. Знаменитость хотела бы родить сама, поэтому позаимствует яйцеклетку у одной из своих молодых родственниц. Если вариант с донорской гаметой не сработает, Азиза возьмет на воспитание кроху, от которой отказались родители.

Растить ребенка вокалистка планирует вместе с новым избранником – 40-летним итальянцем Александро Лортэ. Совсем скоро пара сочетается браком. Сейчас знаменитость готовится к свадьбе, на которую планирует потратить 15 миллионов рублей. Отметим, что Азиза впервые пойдет под венец.

Решение вокалистки стать мамой в зрелом возрасте раскритиковала в "ЖЖ" Лена Миро. Известный блогер считает, что Азиза должна была задуматься о детях еще лет 30 назад. В возрасте 50+ становиться родителем поздно, так как пора уже нянчить внуков.

Миро уверена, что у малыша Азизы не будет счастливого детства. "Старая мать или отец-дед — это сильнейший психологический дискомфорт и стресс для ребенка", – рассуждает обозревательница. Дескать, кроха будет стеснятся маму и папу. "Никакие новомодные веяния в виде вынашивания детей в арендованных матках этого не изменят", – в пух и прах разнесла Азизу Лена Миро.

Также обозревательница заступилась за невестку певицы Валерии, которая уехала с мужем отдыхать без маленькой дочери Селин и попала под шквал критики. Лиана Шульгина оставила малышку свекру и свекрови. В этом, говорит Лена Миро, нет ничего предосудительного, ведь у Валерии и Иосифа Пригожина достаточно сил, чтобы присмотреть недельку-другую за грудничком.