"Волосы выпали": оставшаяся без носа экс-супруга Аршавина о своем состоянии

Последние полгода жизнь бывшей жены футболиста похожи на страшный сон. Журналистка страдает из-за аутоиммунного заболевания. Недуг изуродовал лицо светской львицы. У Алисы Казьминой практически не стало носа.
Впереди у женщины ряд операция по восстановлению внешности. Ежедневно Алиса Казьмина бьется за жизнь и здоровье. Она рассказала своим подписчикам в "Инстаграм", что в настоящее время чувствует себя намного лучше.
До полного излечения еще далеко. Экс-супруге Андрея Аршавина предстоят еще три операции. Ей регулярно делают перевязки на ногах из-за пролежней. Также брюнетка поведала, что у нее выпали волосы, когда она лежала в коме.
Напомним, ранее россияне предположили, что проблемы со здоровьем у Алисы Казьминой возникли из-за неудачной пластики носа. Но женщина твердо опровергла подобные домыслы. Она заявила, что ее полностью устраивала своя внешность.
Как писали "Дни.ру", Алиса Казьмина жаловалась, что ей и трем ее детям не на что жить. А бывшая свекровь выселяет ее и внуков из квартиры. По документам недвижимость принадлежит матери Андрея аршавина, но журналистка утверждает, что ей больше негде жить.
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