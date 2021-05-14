"Алкоголик не может танцевать и выходить на сцену!": Волочкова стала злейшим врагом живущей в аду дочери

На онлайн-платформе PREMIER вышла исповедь Анастасии Волочковой. Она шокировала признаниями!



"У меня произошел разрыв с мамой и дочерью по одной причине: я публично сказала правду, – заявила балерина. – Они перестали со мной общаться. После выхода одной программы маме не понравилось, что я сказала что она фактически украла у меня недвижимость, подаренную Сулейманом Керимовым. Она продала ее, не сказав мне"

"Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня 3 миллиона долларов 12 лет назад, – продолжает Волочкова. – Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости"

"Я всегда Аришу настраиваю на то, что она очень сильный человек, – подчеркнула Волочкова. – Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне говорить о том, что там ад. Она говорит, что папа ее убьет и сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну. Я знаю, что как мать исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль материнства. И я исполнила ее достойно".

Про Волочкову говорят много гадостей, обвиняют в пьянстве. Но она гордо отвечает: "В мой адрес льется очень много нелицеприятных обвинений. Все хотят залезть в мои постель, бокал, тарелку и душу. Мои золотые, я имею полное право делать все, что хочу. Алкоголик не может танцевать и выходить на сцену пять раз в месяц и каждый божий день начинать с балетного станка! Хейтеры и боты, к сожалению, есть в жизни каждого публичного человека. Но в моем случае это еще и антипиар, проплаченный моим бывшим мужем. В отместку мне за то, что я стала говорить правду, что мое творчество продолжается и я зарабатываю деньги. Он еще шесть лет назад доплачивал деньги моему пиар-директору, делал так, чтобы она представляла меня скандалисткой и спал с ней".