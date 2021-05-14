Борисова пошла на крайние меры из-за проблем с жиром

Ради стройной талии Дана Борисова отважилась на заморозку собственного жира.

44-летняя телеведущая с восторгом рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта об инновационной процедуре заморозки жира, которую она недавно прошла в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга. Дана Борисова опубликовала снимки своего живота до и спустя три недели после процедуры и поразила фанатов достигнутым результатом.

Знаменитость испробовала на себе метод криолиполиза, который основывается на заморозке собственного жира и на его последующем постепенном выведении из организма. Судя по всему, Борисова очень довольна эффектом. Телеведущая считает себя "истинным ценителем косметологии и виртуозной хирургии лица и тела", поэтому знает толк в подобных процедурах.

Подписчики блондинки заметили, что талия Даны Борисовой стала значительно уже, и пожелали тоже пройти такую процедуру. При этом кто-то посоветовал просто попробовать меньше есть, тогда и не придется ездить в дорогостоящие клиники.

Напомним, что недавно экс-ведущая "Армейского магазина" высказалась о сексуальном насилии. Услышав скандальные откровения актрисы Елены Прокловой, ставшей жертвой насилия в юном возрасте, Дана Борисова призналась, что и ей когда-то пришлось пройти через сексуальные домогательства своего начальника.