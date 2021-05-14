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Шоу-бизнес
Борисова пошла на крайние меры из-за проблем с жиром

Борисова пошла на крайние меры из-за проблем с жиром

Ради стройной талии Дана Борисова отважилась на заморозку собственного жира.
прочитано 241 раз

44-летняя телеведущая с восторгом рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта об инновационной процедуре заморозки жира, которую она недавно прошла в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга. Дана Борисова опубликовала снимки своего живота до и спустя три недели после процедуры и поразила фанатов достигнутым результатом.

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По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Знаменитость испробовала на себе метод криолиполиза, который основывается на заморозке собственного жира и на его последующем постепенном выведении из организма. Судя по всему, Борисова очень довольна эффектом. Телеведущая считает себя "истинным ценителем косметологии и виртуозной хирургии лица и тела", поэтому знает толк в подобных процедурах.

Подписчики блондинки заметили, что талия Даны Борисовой стала значительно уже, и пожелали тоже пройти такую процедуру. При этом кто-то посоветовал просто попробовать меньше есть, тогда и не придется ездить в дорогостоящие клиники.

Напомним, что недавно экс-ведущая "Армейского магазина" высказалась о сексуальном насилии. Услышав скандальные откровения актрисы Елены Прокловой, ставшей жертвой насилия в юном возрасте, Дана Борисова призналась, что и ей когда-то пришлось пройти через сексуальные домогательства своего начальника.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 13:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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