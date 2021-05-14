Пьеха внезапно подложил свинью создателям шоу "Маска"

Последний сезон программы держал зрителей в напряжении до конца. Однако были и те, кто хотели приоткрыть завесу тайны.

Журналисты поговорили с человеком, который лучше всех знаком с внутренними конфликтами и сложностями шоу "Маска". Генеральный продюсер и партнер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева рассказала, что популярность программы накладывает свой отпечаток. Создатели чувствуют еще большую ответственность и должны аккуратно выбирать героев. Во втором сезоне все сложилось крайне удачно.

Победителем стал молодой исполнитель Jony, который каждый выпуск прятался под маской Крокодила. Комментарии под фотографиями всех членов жюри вдруг стали крайне схожи во время программы. Каждый предлагал свою версию происходящего и пытался добиться любого намека о том, кто есть кто.

Проблемой стала и разница в часовых поясах. Многие зрители с Дальнего Востока мечтали почувствовать себя причастными к раскрытию персонажей, а потому нередко выкладывали подсказки для других. Остановить подобные вмешательства, по словам Юлии, практически невозможно. Информация публикуется с частных аккаунтов.

Практически перед финалом СМИ выложили и полный список имен, находящихся под масками. Это повергло продюсеров в шок, но затем они успокоились. Правильных догадок там не оказалось.



Больше всего неприятностей и стресса доставил ей Стас Пьеха. Неваляшка была фаворитом многих, но до конца так и не смогла дойти. После артист публично сделал предположение о тех, кто скрывается под масками и случайно угадал каждого. Юлия Сумачева утверждает, что ничего знать наверняка он просто не мог. Поэтому создатели шоу "Маска" отказались от каких-либо действий в адрес звезды. Бороться они не стали.