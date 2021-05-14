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Шоу-бизнес
Пьеха внезапно подложил свинью создателям шоу "Маска"

Пьеха внезапно подложил свинью создателям шоу "Маска"

Последний сезон программы держал зрителей в напряжении до конца. Однако были и те, кто хотели приоткрыть завесу тайны.
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Журналисты поговорили с человеком, который лучше всех знаком с внутренними конфликтами и сложностями шоу "Маска". Генеральный продюсер и партнер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева рассказала, что популярность программы накладывает свой отпечаток. Создатели чувствуют еще большую ответственность и должны аккуратно выбирать героев. Во втором сезоне все сложилось крайне удачно.

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Победителем стал молодой исполнитель Jony, который каждый выпуск прятался под маской Крокодила. Комментарии под фотографиями всех членов жюри вдруг стали крайне схожи во время программы. Каждый предлагал свою версию происходящего и пытался добиться любого намека о том, кто есть кто.

Проблемой стала и разница в часовых поясах. Многие зрители с Дальнего Востока мечтали почувствовать себя причастными к раскрытию персонажей, а потому нередко выкладывали подсказки для других. Остановить подобные вмешательства, по словам Юлии, практически невозможно. Информация публикуется с частных аккаунтов.

Практически перед финалом СМИ выложили и полный список имен, находящихся под масками. Это повергло продюсеров в шок, но затем они успокоились. Правильных догадок там не оказалось.

Больше всего неприятностей и стресса доставил ей Стас Пьеха. Неваляшка была фаворитом многих, но до конца так и не смогла дойти. После артист публично сделал предположение о тех, кто скрывается под масками и случайно угадал каждого. Юлия Сумачева утверждает, что ничего знать наверняка он просто не мог. Поэтому создатели шоу "Маска" отказались от каких-либо действий в адрес звезды. Бороться они не стали.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 10:47 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошное тело Пьехи поражает воображение

комментарии

Ответить:

Гость.
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Недавно,случайно начала смотреть это шоу и уже не смогла оторваться.Участие эзвезды мирового уровня Юсифа Эйвазова,под маской ламы подняло шоу на небывалый,для всех наших программ уровень.А больше всего удивил носорог-солист Иванушек-Кирилл Туриченко.Он почти не уступал в профессионализме Юсифу и его уход вызвал шквал негативных эмоций в адрес жюри.Но, все закончилось прекрасно.Лама пригласил носорога к себе в гости для совместной записи песни (а может быть и альбома).Огромное уважение Юсифу за добрую,искреннюю поддержку молодого,талантливого парня.И искренне рада за Кирилла.Удачи им!
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