"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"

Певица Валерия высказалась о наделавшем шума инциденте с уходом из шоу "Маска" на НТВ Азизы.

Исполнительница отметила, что она и другие члены жюри телепроекта пришли в полное замешательство. Судьи были уверены, что знают, кто скрывается в костюме Пингвина. Они полагали, что это Анита Цой. Но выяснилось, что под маской выступала Азиза.

Певица очень обиделась на жюри и ушла со сцены, даже не став исполнять прощальную песню. Валерия призналась, что была на 100% уверена в том, что под маской не Азиза. По словам звезды, они с коллегами были в полном шоке.

Валерия заявила, что после этого случая на шоу "Маска" уже не может точно сказать, кто скрывается в костюмах. Теперь знаменитость стала уделять больше времени на изучение творчества отечественных певцов. Так она старается увидеть некоторые подсказки.

Как писали "Дни.ру", в последнем выпуске члены жюри и зрители попрощались с Неваляшкой. Под этой маской прятался Стас Пьеха. Исполнитель поразил публику не только своим вокалом, но и чувством юмора.

Напомним, на этой неделе состоится финал шоу "Маска". Кто скрывается под оставшимися масками и станет победителем, зрители узнают 2 мая, посмотрев эфир телеканала НТВ.

