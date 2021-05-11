"Следит, чтобы никто не подсматривал": таинственный возлюбленный Волочковой оказался психбольным

Артистка отправилась на Мальдивы вместе с возлюбленным. Оказалось, что Олег активно следит за ее жизнью.

Балерина рассказала, что избранник крайне ревнив. Он не любит, когда кто-то смотрит на нее, а потому предпочитает проводить с ней время в уединенных местах. "Следит, чтобы никто не подсматривал", – смеется она. На пляже около виллы нет никого, кроме них двоих, поэтому там он может быть спокоен.

Такая особенность является еще одним плюсом Мальдив для пары. По словам Анастасии Волочковой, там Олег "разрешает" ей плавать так, как она хочет. Все дело в том, что ее никто не увидит. В диалоге с журналистами дива быстро поставила Олегу диагноз. Она назвала его "параноиком", но затем уточнила, что он просто крайне консервативный человек.

Однако стремление предпринимателя Олега к контролю совершенно не пугает артистку. Она считает его добрым, отзывчивым человеком и восхищается его умением прощать. Балерина не скрывает, что у нее непростой характер. Все дело в том, что она очень вспыльчива, а потому избраннику нередко приходится мириться с эмоциональными перепадами звезды. Он успокаивает ее, а на ночь иногда читает сказки.

Напомним, Анастасия Волочкова также поделилась и некоторыми трудностями, с которыми они с возлюбленным столкнулись во время отдыха. Несмотря на них, Олег почти каждый день радует ее романтическими сюрпризами.