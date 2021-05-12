Любовник Волочковой оказался "разведенкой с прицепом"

Анастасия Волочкова раскрыла некоторые интересные подробности из жизни своего избранника Олега.

Танцовщица не обнародует фамилию возлюбленного, объясняя это тем, что ее мужчина не является публичным человеком и не жаждет широкой известности. Она поведала, что Олег уже был женат и развелся. От первого брака у него есть ребенок.

Анастасия Волочкова добавила, что они с бойфрендом в одинаковом положении. Ведь и она была замужем, и у нее подрастает дочь Ариадна. Олег – предприниматель. По словам "королевы шпагата", мужчина вовсе не собирается пользоваться ее знаменитостью, чтобы пропиариться.

Также звезда рассказала, что недавно ее личная жизнь едва не дала трещину. Дело в матери балерины. Анастасия Волочкова отметила, что Тамаре Владимировне не понравился ее избранник. При знакомстве с Олегом женщина не скрывала своего неудовольствия и чуть не разбила союз наследницы.

Родительница до сих пор цепляет дочь и ругается с ней из-за Олега. Анастасия Волочкова сообщила, что после того, как представила мужчину матери, в паре произошел серьезный конфликт. Позже они помирились и твердо решили, что никому не дадут вмешиваться в их личную жизнь. Отметим, что балерина ранее рассказывала, что у них с матерью очень сложные отношения.