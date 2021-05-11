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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев пришел в ужас от страшной трагедии

Дмитрий Шепелев пришел в ужас от страшной трагедии

Сегодня Дмитрий Шепелев поделился в своем Инстаграме впечатлениями от произошедших в Казани событий.
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Телеведущий выложил несколько фотографий с ужасающими заголовками и подписал: "Очень страшно". Трагические новости из Казани сильно потрясли Шепелева.

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Особые эмоции у Дмитрия вызвали новости о числе погибших и ликвидации подозреваемых.

Отметим, что многие российские звезды рассказали о своих впечатлениях от увиденного в социальных сетях и выразили соболезнования семьям погибших. Гарик Харламов, Ксения Собчак, Максим Галкин и многие другие поделились мнением о стрельбе.


Напомним, что сегодня в казанской школе №175 развернулась стрельба, а после прогремел взрыв. По последним данным, в трагедии погибли 11 человек, многие из которых дети. Около 20 школьников и учителей госпитализированы в больницы с тяжелейшими травмами. Стрелком оказался 19-летний юноша, который совсем недавно приобрел оружие. После устроенной стрельбы его задержали. Как сообщают СМИ, мотивом послужила месть. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

Власти региона поручили проверить всех владельцев оружия в республике. Также они заявили, что семьи погибших получат 1 млн рублей, а пострадавших – от 200 до 400 тысяч. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
11 мая 2021, 15:30 Источник: Инстаграм Дмитрия Шепелева ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани

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