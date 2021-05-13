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Шоу-бизнес
"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"

"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"

Недавно Ольга Дроздова покинула театр. Артист рассказал, что сподвигло звезду.
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Станислав Садальский пояснил, что служил в "Современнике" девять лет, а потому прекрасно знает всю внутреннюю "кухню". Позднее у него начались разногласия с Галиной Волчек, из-за которых он покинул родной театр. Оказалось, что теперь у артиста есть еще больше вопросов к руководству.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"Назначили бездаря", – резко заявил он. Актер пояснил, что, насколько он знает, изначально "Современник" предлагали возглавить Чулпан Хаматовой. Однако она отказалась. Настоящим положением дел Станислав Юрьевич крайне недоволен.

Ранее Дмитрий Певцов рассказал об уходе Ольги Дроздовой из театра. Актриса служила в театре более 30 лет и сыграла множество знаменательных ролей. Он отметил, что ситуация никак не связана с руководством. Станислав Садальский, судя по всему, не совсем верит в такую правду. Он убежден, что все произошло "неслучайно".

По словам артиста, в театре постоянно идет борьба, и все несчастны. Он против того, чтобы руководителем был актер. Во главе всегда должен стоять режиссер, имеющий свой уникальный взгляд на деятельность. Однако кандидатура Виктора Рыжакова его не устраивает. По словам Станислава Юрьевича, он – "неказистый".

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 15:08 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Стас Садальский

комментарии

Ответить:

Гость736171
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если бы не Певцов, никто бы никогда и не знал такой актрисы, позор, что такие звания раздают по блату.
Гость727590
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Уход Дроздов ой, театр точно переживет, даже не заметит. Вот, хоть, кто нибудь знает, за что ей дали звание народной артистки РФ? Сейчас звание народного совсем обесценилось, раздают кому попало.
Гость736126
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Садальский никакого отношения к Современнику не имеет, че лезет-то, ему какое дело ? Дроздова... нуууу.. красивая женщина, но актрисой её можно назвать с большой натяжкой, это не Яковлева и уж точно не Неелова. А что творится в закулисье театров никогда секретом не было, это специфика театра, так всегда было и всегда будет. Сами разберутся,без Садальских.
Гость720606
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Этот Садальский вездесущий и всезнающий, а что эта Дроздова? Ну решила тётка заняться воспитанием в 13лет ребёнка, пусть нянчит и в школу водит, самое время. Столько вузов актёров выпускает годами, что и никто и не заметет потери
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