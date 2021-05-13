"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"

Станислав Садальский пояснил, что служил в "Современнике" девять лет, а потому прекрасно знает всю внутреннюю "кухню". Позднее у него начались разногласия с Галиной Волчек, из-за которых он покинул родной театр. Оказалось, что теперь у артиста есть еще больше вопросов к руководству.
"Назначили бездаря", – резко заявил он. Актер пояснил, что, насколько он знает, изначально "Современник" предлагали возглавить Чулпан Хаматовой. Однако она отказалась. Настоящим положением дел Станислав Юрьевич крайне недоволен.
Ранее Дмитрий Певцов рассказал об уходе Ольги Дроздовой из театра. Актриса служила в театре более 30 лет и сыграла множество знаменательных ролей. Он отметил, что ситуация никак не связана с руководством. Станислав Садальский, судя по всему, не совсем верит в такую правду. Он убежден, что все произошло "неслучайно".
По словам артиста, в театре постоянно идет борьба, и все несчастны. Он против того, чтобы руководителем был актер. Во главе всегда должен стоять режиссер, имеющий свой уникальный взгляд на деятельность. Однако кандидатура Виктора Рыжакова его не устраивает. По словам Станислава Юрьевича, он – "неказистый".
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