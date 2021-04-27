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Садальский обнародовал последнюю просьбу Марусева перед смертью

Садальский обнародовал последнюю просьбу Марусева перед смертью

Артист поделился подробностями того, чего хотел Олег Марусев. Желание телеведущего было выполнено.
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Станислав Садальский сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что прощание с актером проводилось в соответствии с его просьбой. 76-летний Олег Марусев перед смертью продумал все тонкости, записал указания и передал наставления супруге Алле.

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Станислав Юрьевич Садальский актер

По словам Станислава Садальского, коллега не желал громких проводов в последний путь. Ведущий наказал оставить гроб закрытым. Олег Марусев хотел, чтобы его помнили живым.

Телеведущий заявил, что не таит ни на кого зла и сказал жене передать, что любит всех. Через супругу он попросил прощения у трех людей. Олег Марусев попросил, чтобы его кремировали. Так и было сделано.

Место захоронения урны со своим прахом артист тоже выбрал самостоятельно. Это Алексеевское кладбище Москвы.

Станислав Садальский отметил, что доживал свои последние дни Олег Марусев в хосписе. Ведущего терзали жуткие боли. По признанию жены, умирал актер тяжело.

Напомним, телеведущий умер 13 апреля. Причиной смерти стал рак. Олег Марусев отдал телевидению 35 лет, вел ряд известных передач. Он также снимался в кино и играл в Театре Луны.

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Олег Марусев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 18:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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