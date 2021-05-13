Беременная Меган Маркл отказалась от главного праздника в честь будущего ребенка

Уже через несколько недель в семье принца Гарри и Меган Маркл случится прибавление.

О беременности бывшей актрисы стало известно зимой этого года. Герцоги Сассекские объявили о грядущем пополнении в День всех влюбленных. Пара долго скрывала беременность Меган Маркл, так как ранее она потеряла ребенка. Об этом супруга принца Гарри заявила несколькими месяцами ранее. Бывшая актриса отметила, что хочет разделить свою боль с другими женщинами, пережившими выкидыш.

Новая беременность стала удачной для Меган Маркл. Сейчас герцогиня находится на последних сроках. По американской традиции незадолго до родов принято устраивать "бэби шауэр" – вечеринку в честь ребенка. Обычно на этом мероприятии подруги будущей матери делятся опытом и дарят подарки для малыша. Однако бывшая актриса решила отказаться от главного праздника в честь дочери.

По словам инсайдеров, герцоги Сассекские не считают нужным устраивать вечеринку, так как в мире слишком напряженная обстановка. Меган Маркл и принц Гарри уверены, что они могут быть полезнее в работе, поэтому не хотят тратить ресурсы на организацию мероприятия.

Напомним, весной этого года вышло большое интервью супружеской четы. Пара рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться при жизни во дворце. Как оказалось, некоторые члены королевской семьи высказывали в адрес темнокожей Меган Маркл расистские замечания.