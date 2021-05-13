Запустил рекламу: выходка Маняукяна после трагедии в Казани ошарашила россиян

Все дело в том, что накануне исполнитель отправился в город, чтобы принести свои соболезнования близким жертв и поддержать пострадавших. Он приехал к мемориалу и возложил букет красных роз. Все происходящее исполнитель снимал и до сих пор продолжает выкладывать истории с места трагедии.
Вчера в "Инстаграме" артиста появился пост, в котором он подчеркнул, как обеспокоен страшным происшествием. Пользователи буквально накинулись на звезду. Комментаторы спорили и доказывали друг другу, что в действиях Давы нет никакой искренности: он якобы просто хочет заработать денег на просмотрах. Многие поклонники отчаянно отстаивали кумира и писали, что любое участие всегда важно.
Сегодня появилась новая информация. Оказалось, что Давид Манукян не только осветил все события, но и решился на продвижение нашумевшего поста. Многие пользователи Сети заметили всплывающую последнюю публикацию певца с фотографией мемориала и небольшой пометкой "реклама" сверху.
Ситуация шокировала публику. Волна негатива обрушилась на артиста с новой силой. Многие комментаторы полагают, что продвигать свои соболезнования в Сети – аморально. Видимо, артист придерживается другой точки зрения. Пока он никак не отреагировал на происходящее.
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