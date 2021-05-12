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Шоу-бизнес
Пригожин в ужасе от паразитирующих на казанской трагедии звезд: Кощунство

Пригожин в ужасе от паразитирующих на казанской трагедии звезд: Кощунство

Иосиф Пригожин высказался по поводу звезд, которые, как ему кажется, пытаются "хайповать" на трагедии в Казани.
прочитано 500 раз

Накануне в казанской гимназии произошло нападение. Бывший ученик школы ворвался в учебное заведение и расстрелял учителей и детей. Погибли 11 человек, более 20 получили ранения. Подозреваемый в нападении Ильназ Галявиев задержан полицией, его арестовали на два месяца.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Как только стало известно о трагедии, многие звезды выразили соболезнования родным погибших. Некоторые ненадолго отказались публиковать в соцсетях развлекательный контент, другие же вызвали недоумение своими заявлениями. Например, Давид Манукян отправился в Казань, чтобы поддержать местных жителей, но звезду обвинили в "хайпажорстве". Рэпер Гуф отличился еще сильнее. Он показал в "Сторис" своего блога заряженное ружье и заявил, что скорбит вместе с Казанью.

Иосиф Пригожин считает, что любые насмешки по поводу трагедии – кощунство и преступление. Он в ужасе от того, что у некоторых хватает наглости относиться к ситуации с юмором или сарказмом.

По мнению продюсера, проблемы подростков, которые расстреливают школы, кроются в детской наркомании и интернет-ресурсах, где их призывают к убийству. Иосиф Пригожин считает, что государству необходимо взять под контроль Сеть – ни один человек не должен скрываться за анонимностью.

"Чтобы было легче находить негодяев, преступников и подонков", – заявил супруг певицы Валерии.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 19:28 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость734882
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Ты со своей безголосой шалавой хайповали на День Победы. Вырядись в военную форму и сэлфи снимали. Какое отношение вы имеете ку эту Великому празднику? Рот закрыл бы, рвотная бацила!
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