Пригожин в ужасе от паразитирующих на казанской трагедии звезд: Кощунство

Накануне в казанской гимназии произошло нападение. Бывший ученик школы ворвался в учебное заведение и расстрелял учителей и детей. Погибли 11 человек, более 20 получили ранения. Подозреваемый в нападении Ильназ Галявиев задержан полицией, его арестовали на два месяца.
Как только стало известно о трагедии, многие звезды выразили соболезнования родным погибших. Некоторые ненадолго отказались публиковать в соцсетях развлекательный контент, другие же вызвали недоумение своими заявлениями. Например, Давид Манукян отправился в Казань, чтобы поддержать местных жителей, но звезду обвинили в "хайпажорстве". Рэпер Гуф отличился еще сильнее. Он показал в "Сторис" своего блога заряженное ружье и заявил, что скорбит вместе с Казанью.
Иосиф Пригожин считает, что любые насмешки по поводу трагедии – кощунство и преступление. Он в ужасе от того, что у некоторых хватает наглости относиться к ситуации с юмором или сарказмом.
По мнению продюсера, проблемы подростков, которые расстреливают школы, кроются в детской наркомании и интернет-ресурсах, где их призывают к убийству. Иосиф Пригожин считает, что государству необходимо взять под контроль Сеть – ни один человек не должен скрываться за анонимностью.
"Чтобы было легче находить негодяев, преступников и подонков", – заявил супруг певицы Валерии.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур