"Дешевая показуха": отправившегося в Казань Манукяна безжалостно затравили

Накануне в Казани произошла страшная трагедия. Исполнитель отправился в город.

Первым делом Давид Манукян приехал к мемориалу, находящемуся у входа в гимназию. Он отстоял очередь и возложил букет красных роз. Все происходящее он снимал и публиковал в историях своего "Инстаграма". На странице он выложил фото многочисленных цветов около здания.

Пост артист подписал. Он подчеркнул, что страшные события касаются каждого из нас. Поступок звезды спровоцировал резкие высказывания многочисленных недоброжелателей. Певца обвинили в том, что он пытается нажиться на ужасающем происшествии.

"Дава, а кого ты помнил? Ситуация страшная, но так говорить бред", "Хайповать приехал", "Каждый второй на этом хайпует, меня просто раздражает! У людей горе", "Бред, почему нужно напоказ?", "Выражают соболезнования на камеру? Это уже норма?", "Куда катитесь вообще", "Не понял, кого он там любит и скорбит. Говорить и писать то, о чем не понимаешь", "Дешевая показуха", "Нет ничего святого", "Такой поступок прилететь в Казань, вы посмотрите", – негодовали пользователи.

Многих крайне возмутили высказывания недовольной публики. Они посчитали, что люди просто судят по себе и не могут принять искренние намерения Давида Манукяна.

"Дав, ты сделал большое дело, ты настоящий человек. Спасибо тебе", "Как вы можете его оскорблять? Он настоящий молодец, сорвался и приехал", "Просто уважение к Даве, что он приехал и поддержал", "Чуть ли не единственный артист, который отменил развлекательный контент на своей странице и приехал. Только благодарность", "Молодец, приехал поддержал", "Хватит судить по себе. Хороший человек Давид", – отметили они.