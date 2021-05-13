Неужели Валерия? Слова Урганта о трансгендерах в шоу "Маска" шокировали зрителей

Иван Ургант прокомментировал яркий и разнообразный состав жюри в шоу "Маска".

В очередном выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале телеведущий озвучил новость об отказе голливудского актера Тома Круза от заслуженных им престижных наград "Золотой глобус". Причиной такого решения звезды стало отсутствие расового разнообразия в жюри премии. Находчивый шоумен посоветовал американским коллегам обратить внимание на некоторые российские проекты, например, шоу "Маска" с очень интересным судейским составом.

В свойственной ему шутливой манере юморист заметил, что среди судей "Маски" есть не только представители обоих полов, но и трансгендеры. В продолжение шутки ведущий перечислил некоторые имена, среди которых Валерия, Родригез и Тодоренко. Вероятно, речь шла о том выпуске, когда ведущая "Орла и решки" переоделась в мужчину и появилась на шоу в эпатажном образе Сальвадора Дали. Тем не менее, некоторые зрители всерьез задумались о том, кого же именно из упомянутых артистов подразумевал Ургант.

Напомним, что ведущий вечернего шоу в каждом выпуске комментирует новости, которые могут вызвать улыбку у телезрителей. Что касается популярнейшего шоу "Маска", то Иван Ургант и раньше не обходил его стороной. Например, в одном из эфиров он пошутил над реакцией председателя жюри шоу "Маска" Филиппа Киркорова, который неожиданно обнаружил под одной из масок собственного отца.