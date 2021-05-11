"Юмор слабенький": Урганту пригрозили закрытием шоу

Иван Ургант пошутил над взаимоотношениями лидеров политических партий, чем вызвал недовольство Владимира Жириновского.

В одном из выпусков "Вечернего Урганта" на Первом канале телеведущий в свойственной ему шутливой манере прокомментировал новость о смене лидера КПРФ. Ургант и Хрусталев посетовали об уходе Зюганова и решили, что уходить без Жириновского ему никак нельзя. Иван Ургант сравнил политиков с семейной парой, которая хоть и ругается, но друг без друга не может, и даже предположил, что это Владимир Вольфович нашел себе "молодого коммуниста".

После таких шуток юмориста пользователи Сети продолжили высмеивать отношения глав двух партий, однако лидеру ЛДПР это совсем не понравилось. Комментируя шутки Урганта в свой адрес, политик заявил, что вечернее шоу будет закрыто. В противовес передаче сам Зюганов будет жить еще много-много лет. Владимир Вольфович невысоко оценил юмор Ивана и высказал мнение о том, что телеведущему пора начать работать, ведь должна же у него быть какая-то реальная профессия – об этом сообщил "Собеседник".

Сам Жириновский ранее не раз бывал в "Вечернем Урганте". Ведущий шоу никогда не упускает возможности сострить над эпатажным политиком. Накануне его 75-летнего юбилея, который прошел 25 апреля, юморист поздравил Владимира Вольфовича в эфире своей передачи. Тогда же Иван Ургант назвал политика соавтором своего шоу, благодаря которому было написано множество юмористических монологов.