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Шоу-бизнес
"Юмор слабенький": Урганту пригрозили закрытием шоу

"Юмор слабенький": Урганту пригрозили закрытием шоу

Иван Ургант пошутил над взаимоотношениями лидеров политических партий, чем вызвал недовольство Владимира Жириновского.
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В одном из выпусков "Вечернего Урганта" на Первом канале телеведущий в свойственной ему шутливой манере прокомментировал новость о смене лидера КПРФ. Ургант и Хрусталев посетовали об уходе Зюганова и решили, что уходить без Жириновского ему никак нельзя. Иван Ургант сравнил политиков с семейной парой, которая хоть и ругается, но друг без друга не может, и даже предположил, что это Владимир Вольфович нашел себе "молодого коммуниста".

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

После таких шуток юмориста пользователи Сети продолжили высмеивать отношения глав двух партий, однако лидеру ЛДПР это совсем не понравилось. Комментируя шутки Урганта в свой адрес, политик заявил, что вечернее шоу будет закрыто. В противовес передаче сам Зюганов будет жить еще много-много лет. Владимир Вольфович невысоко оценил юмор Ивана и высказал мнение о том, что телеведущему пора начать работать, ведь должна же у него быть какая-то реальная профессия – об этом сообщил "Собеседник".

Сам Жириновский ранее не раз бывал в "Вечернем Урганте". Ведущий шоу никогда не упускает возможности сострить над эпатажным политиком. Накануне его 75-летнего юбилея, который прошел 25 апреля, юморист поздравил Владимира Вольфовича в эфире своей передачи. Тогда же Иван Ургант назвал политика соавтором своего шоу, благодаря которому было написано множество юмористических монологов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 10:25 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Каким россияне знают Жириновского

комментарии

Ответить:

Партейный вождизм возмущен, понимаш
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Ой, как возбудились адепты крикливого инфернала. Покажите пример, как надо юморить на ТВ. Ургант на месте, профессионален, его передача смотрибельна и вызывает интерес. что вы тут клавите, слабаки.
Гость732137
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Какое то бормотание и невнятная речь не понятно о чем.
Сергей.
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Давно пора закрыть,поскольку у Урганта речь - сплошная словесная диарея,не заслуживающая абсолютно никакого внимания.Если выразиться кратко - ТРЕПЛО.
Гость731319
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Гость721273
Программу урганта уже пора закрыть давно.это программа ни о чем.он любит высмеять людей язык у него без костей.зачем смеятся над людьми передразнивать мы к чему идем.у нас что ни похабщина что не унижения человечества это прямо считается пиарство.зачем такие программы.вся грязь изливается как гадко слушать это.еще когда человека нет в живых.хоть дайте мертвым спокойно лежать в земле очнитесь такие вот ведущие которые трясут гадость о человеке.ургант отвратительный человек.ненадо таких ведущих и уберите его с телевидения.циничный человек.
👍👏
Гость732109
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Гость721273
Программу урганта уже пора закрыть давно.это программа ни о чем.он любит высмеять людей язык у него без костей.зачем смеятся над людьми передразнивать мы к чему идем.у нас что ни похабщина что не унижения человечества это прямо считается пиарство.зачем такие программы.вся грязь изливается как гадко слушать это.еще когда человека нет в живых.хоть дайте мертвым спокойно лежать в земле очнитесь такие вот ведущие которые трясут гадость о человеке.ургант отвратительный человек.ненадо таких ведущих и уберите его с телевидения.циничный человек.
Жирик, разлогинься
Ты сам отвратительное продажное чмо
Гость721273
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Программу урганта уже пора закрыть давно.это программа ни о чем.он любит высмеять людей язык у него без костей.зачем смеятся над людьми передразнивать мы к чему идем.у нас что ни похабщина что не унижения человечества это прямо считается пиарство.зачем такие программы.вся грязь изливается как гадко слушать это.еще когда человека нет в живых.хоть дайте мертвым спокойно лежать в земле очнитесь такие вот ведущие которые трясут гадость о человеке.ургант отвратительный человек.ненадо таких ведущих и уберите его с телевидения.циничный человек.
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