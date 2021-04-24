"Сбылась давняя мечта!": Урганту сулят триумф в фигурном катании

Российская спортсменка в области фигурного катания Елизавета Туктамышева снялась в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале, получив массу позитива и ярких эмоций. Знаменитая брюнетка опубликовала в инстаграм-канале отзыв об участии в проекте. "Сбылась моя давняя мечта!" — объявила девушка своим подписчикам. По словам чемпионки мира, ожидания от шоу полностью совпали с действительностью. На передаче Елизавета Туктамышева получила впечатляющий опыт и сделала выводы про Ивана Урганта.
По словам известной девушки, телеведущий обладает выдающейся ловкостью, которая может ему очень пригодиться. "Из него получился бы отличный фигурист", — отметила Елизавета Туктамышева, намекая на то, что Иван Ургант может сменить сферу профессиональной деятельности с большим успехом.
Пользователи Сети оставили к публикации о шоу Ивана Урганта много комментариев. "Ваня, как всегда, на высоте в прямом и переносном смысле", "Замечательно смотритесь с Иваном в паре, иногда синхронно даже", "Вашим ожиданиям не суждено будет сбыться", "Классно все получилось!", "Какой же он неприятный", "Это пусть Ургант радуется, что Вас заарканил в свою программу!" — выразились россияне, обдумывая пост Елизаветы Туктамышевой.
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