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Шоу-бизнес

"Я не буду с этой женщиной даже чай пить": убитая горем Волочкова рассказала о предательстве матери

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнем интервью журналисту Алене Жигаловой балерина была предельно откровенна. Она рассказала о материнской завести, потере любимого человека и отношениях с дочерью. Волочкова познакомилась с бизнесменом в 2008 году. У пары была достаточно ощутимая разница в возрасте – восемь лет, но вся история казалась чистым волшебством. Однако не у всех сказок бывает счастливый конец.
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Известно, что у Анастасии Волочковой тяжелые отношения с матерью. Балерина утверждает: самый близкий человек не может простить ей ее популярность, а она, в свою очередь, не находит в себе силы простить матери разлуку с предпринимателем Сулейманом Керимовым.

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"Я не могу простить женщину, которая разрушила любовь моей жизни, которая забрала ту недвижимость, которую мне подарил Сулейман", – рассказала Волочкова, упомянув, что мать считает, что все имущество является ее собственностью.

Непростые отношения с ней сложились и у возлюбленного артистки: "Он приехал к моей маме, в ту квартиру, которую я ей подарила, и сказал: ''Настя, вот возьми деньги, сколько нужно на покупку квартиры, я не буду с этой женщиной даже чай пить. Давай у тебя будет свое жилье, мы будем приезжать в Питер и будем жить там''".

Мать Анастасии Волочковой специально приезжала к ней, чтобы показать статьи, где плохо отзывались о Керимове. "А мне было это неважно, я любила этого человека. Я ждала его балконе до 5 утра", – вспомнила она. Балерина уверена: это простая женская зависть. "У многих людей схожая ситуация, когда женщины стареют и начинают завидовать своим детям, дочерям", – прокомментировала звезда.

Балерина рассказала и об отношениях с дочерью. По ее словам, они не живут вместе уже два года из-за манипуляций отца девочки. Игорь Вдовин подкупает ее деньгами, чтобы Волочкова осталась ни с чем.

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Автор: 18 декабря 2020, 10:49 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

Здесь - bit.do/socvyp
Ответить
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте, что указан выше Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
Гость
Ответить
Гость
Что с чуркой трахалась надо скрывать, а не рассказывать по всем подворотням.Мать твоя виновата только в том что тебя чуркой не родила.
Так русская алкашка не нужна никому.А тебе до так называемых чурок, как до Китая ползком.Вот она с Иванами на своей волне.Алкашня
Гость
Ответить
Если ее послушать, то все вокруг ей завидуют... Чему? Что с матерью и дочерью нет любви и взаимопонимания? Что не может ужиться ни с одним мужчиной? Что карьеру испортила? Что любит выпить?
Гость
Ответить
Мать - самый родной, человек, благодаря которой сволочкова появилась на свет, оказалась завистницей, отношения с дочкой тоже никакие. А то, что проблемы в ней самой, сволочкова никак признавать не хочет.
ГостьЯ
Ответить
Ну и Настя. В очередной раз убедилась, что она был подшофе.
Гость
Ответить
Материнская завЕсть? Стыдно,ребята.
Гость
Ответить
Что с чуркой трахалась надо скрывать, а не рассказывать по всем подворотням.Мать твоя виновата только в том что тебя чуркой не родила.
Гость
Ответить
Да ещё очередной бред!
Гость
Ответить
Где учились эти журналисты? Сколько можно с ошибками писать?
Гость
Ответить
Вот так почитаешь и подумаешь:хоть у кого-то из них совесть есть?Перемазали друг друга перед людьми!Довольны?
1

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