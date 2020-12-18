"Я не буду с этой женщиной даже чай пить": убитая горем Волочкова рассказала о предательстве матери

Известно, что у Анастасии Волочковой тяжелые отношения с матерью. Балерина утверждает: самый близкий человек не может простить ей ее популярность, а она, в свою очередь, не находит в себе силы простить матери разлуку с предпринимателем Сулейманом Керимовым.
"Я не могу простить женщину, которая разрушила
любовь моей жизни, которая забрала ту недвижимость, которую мне подарил
Сулейман", – рассказала Волочкова, упомянув, что мать считает, что все
имущество является ее собственностью.
Непростые отношения с ней сложились и у возлюбленного артистки: "Он приехал к моей маме, в ту квартиру, которую я ей подарила, и сказал: ''Настя, вот возьми деньги, сколько нужно на покупку квартиры, я не буду с этой женщиной даже чай пить. Давай у тебя будет свое жилье, мы будем приезжать в Питер и будем жить там''".
Мать Анастасии Волочковой специально приезжала к ней, чтобы показать статьи, где плохо отзывались о Керимове. "А мне было это неважно, я любила этого человека. Я ждала его балконе до 5 утра", – вспомнила она. Балерина уверена: это простая женская зависть. "У многих людей схожая ситуация, когда женщины стареют и начинают завидовать своим детям, дочерям", – прокомментировала звезда.
Балерина рассказала и об отношениях
с дочерью. По ее словам, они не живут вместе уже два года из-за манипуляций
отца девочки. Игорь Вдовин подкупает ее деньгами, чтобы Волочкова осталась ни с
чем.
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