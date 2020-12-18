"Я не буду с этой женщиной даже чай пить": убитая горем Волочкова рассказала о предательстве матери

В последнем интервью журналисту Алене Жигаловой балерина была предельно откровенна. Она рассказала о материнской завести, потере любимого человека и отношениях с дочерью. Волочкова познакомилась с бизнесменом в 2008 году. У пары была достаточно ощутимая разница в возрасте – восемь лет, но вся история казалась чистым волшебством. Однако не у всех сказок бывает счастливый конец.

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