Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Вторник
11 мая
Лента новостей
15:33
Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу у школы
15:30
Дмитрий Шепелев пришел в ужас от страшной трагедии
15:25
"Я всегда всех ненавидел": что сказал казанский стрелок на допросе
15:09
"Сработал закон подлости": Волочковой не понравилось в постели с таинственным возлюбленным
15:06
Слезы и грязь: звезд сериалов "Кухня" и "Девушки с Макаровым" требуют наказать за критику парада Победы
15:02
Политолог Класковский о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Режим держится на дубинках и штыках
14:57
СМИ: мотивом стрелявшего в казанской школе могла стать месть
14:49
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом
14:47
Гарик Харламов потерял дар речи из-за страшного горя
14:36
"Советую извиниться": Собчак взбесилась из-за лжи
14:35
Определен размер выплат для семей погибших после стрельбы в Казани
14:24
СМИ: В Казани стреляли из того же оружия, что и в Керчи
14:19
Бледанс примерила усы: А с чем вы вышли после праздников?
14:15
"Страшная трагедия": новость о смерти повергла Галкина в ужас
14:06
Затравленная Манижа переписала текст песни для "Евровидения"
14:04
Связавшегося с известной телеведущей принца Гарри предупредили о возможном нападении
14:03
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:59
Собчак взвыла из-за страшной трагедии: Какой ужас
13:50
"Утечка информации": появились данные об операции у Топалова
13:47
Волочкова показала лицо таинственного возлюбленного
13:38
Певица Слава в коротком платье возбудила россиян
13:35
Считал себя равным богу: что известно об устроившем стрельбу в казанской школе
13:33
Во всех школах Казани отменили занятия после стрельбы
13:28
СМИ: Число погибших из-за стрельбы в казанской школе выросло до десяти
13:21
Водонаева защитила женщин в возрасте: Где сестринство?
13:19
"Беннифер возвращаются!" Лопес утерла нос изменщику Родригесу
13:18
Почерневшая Литвинова превратилась в старушку
13:10
"Морщины убрал, живот втянул": раскрыт секрет молодости Кудрявцевой
13:09
Заговорившая о финансовых проблемах Порошина показала редкие кадры с детьми
13:02
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе
12:55
"Здравствуй, обновленная": Подольская лишилась волос после родов
12:32
Никого не стесняются: Карпович отправилась за Прилучным в Казань
12:29
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе
12:16
"Директор начал орать "Закрываем двери!": Ученик откровенно о стрельбе в казанской школе
12:10
Скучающая дома молодая жена Петросяна бросилась писать Нагиеву
12:09
"Жить по чужим законам не хочу": жесткая Лазарева врезала Шацу
12:06
"Роскошное тело": Собчак прилюдно обласкала длинноногую красотку
11:27
"Совершал попытку суицида": отказавшийся от родственников Хазанов заговорил о личном
11:23
СМИ: Пособника казанских стрелков задержали
11:21
Проматывает наворованное: как живет бросивший беременную Мерьем Узерли жених
11:08
В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19
11:05
Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани
11:03
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
11:01
Второго стрелявшего в казанской школе ликвидировали
10:50
Стрелявший в казанской школе сообщил о бомбе
10:42
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
10:28
Взрыв и стрельба в школе в Казани: детей срочно эвакуируют
10:25
"Юмор слабенький": Урганту пригрозили закрытием шоу
10:24
Декрет Лукашенко о передаче власти назвали "шагом к тотальной делегитимизации режима"
10:15
"Лучший союз": появились данные о связи двух участников шоу "Маска"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Выписанную из больницы Бузову больно укололи: Нас ждет репортаж с унитаза
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
"Он потерял жену, я – мужа": Раскрыта тайна семьи Королевой
65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Сработал закон подлости": Волочковой не понравилось в постели с таинственным возлюбленным

"Сработал закон подлости": Волочковой не понравилось в постели с таинственным возлюбленным

Возлюбленные отдыхают на Мальдивах. Балерина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась.
прочитано 294 раза

Бизнесмен Олег постоянно устраивает Анастасии Волочковой сюрпризы. Однако в чем-то они все-таки не сходятся. Артистка рассказала, что высыпаться ей не удается даже на отдыхе. Около шести утра ее будит рассвет. Тогда она выходит на пляж, делает фото и уговаривает избранника пойти с ней плавать. Он отказывается, и ей приходится снова ложиться в постель, чтобы поспать вместе еще пару часов. "Сработал закон подлости", – смеется она.

ПО ТЕМЕ

Волочкова показала лицо таинственного возлюбленного

"Ее надо мыть, а не проветривать": Волочкова показала свою пожелтевшую лилию

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

По словам балерины, несовпадение желаний не сильно влияет на их отношения. Их отдых она называет "размеренным" и считает, что именно такой ей и нужен. Живут возлюбленные в шикарной вилле. После недели там они, по традиции, переселяются в другое место. Вторая вилла еще более просторная, чем первая. "Даже некомфортно", – пожаловалась артистка.

Анастасия Волочкова утверждает, что в их отношениях царит идиллия. Они вместе плавают и устраивают друг другу романтические вечера. По мнению балерины, у избранника прекрасный характер. Он прощает ей ее вспыльчивость, а на ночь читает сказки.

Журналисты поинтересовались, кто оплачивает шикарный отдых. На вопрос прямо артистка не ответила. Она подчеркнула, что это не имеет значения, так как их отношения построены на взаимоуважении. Однако с финансами у пары проблем нет, так как мужчина якобы является успешным предпринимателем.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 15:09 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость722288
Пожаловаться Ответить
Видно много наварила лапши что вешает всем на уши.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Волочкова показала лицо таинственного возлюбленного

Балерина продемонстрировала фото с избранником
Сериалы

Скучающая дома молодая жена Петросяна бросилась писать Нагиеву

Избранница комика в восторге от шоумена
Шоу-бизнес

"Страшная трагедия": новость о смерти повергла Галкина в ужас

Артист не остался равнодушен к гибели детей
Шоу-бизнес

Затравленная Манижа переписала текст песни для "Евровидения"

Певица выбилась в лидеры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+