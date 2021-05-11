"Сработал закон подлости": Волочковой не понравилось в постели с таинственным возлюбленным

Возлюбленные отдыхают на Мальдивах. Балерина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась.

Бизнесмен Олег постоянно устраивает Анастасии Волочковой сюрпризы. Однако в чем-то они все-таки не сходятся. Артистка рассказала, что высыпаться ей не удается даже на отдыхе. Около шести утра ее будит рассвет. Тогда она выходит на пляж, делает фото и уговаривает избранника пойти с ней плавать. Он отказывается, и ей приходится снова ложиться в постель, чтобы поспать вместе еще пару часов. "Сработал закон подлости", – смеется она.

По словам балерины, несовпадение желаний не сильно влияет на их отношения. Их отдых она называет "размеренным" и считает, что именно такой ей и нужен. Живут возлюбленные в шикарной вилле. После недели там они, по традиции, переселяются в другое место. Вторая вилла еще более просторная, чем первая. "Даже некомфортно", – пожаловалась артистка.

Анастасия Волочкова утверждает, что в их отношениях царит идиллия. Они вместе плавают и устраивают друг другу романтические вечера. По мнению балерины, у избранника прекрасный характер. Он прощает ей ее вспыльчивость, а на ночь читает сказки.

Журналисты поинтересовались, кто оплачивает шикарный отдых. На вопрос прямо артистка не ответила. Она подчеркнула, что это не имеет значения, так как их отношения построены на взаимоуважении. Однако с финансами у пары проблем нет, так как мужчина якобы является успешным предпринимателем.

