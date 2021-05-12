Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Среда
12 мая
Лента новостей
13:53
"Дешевая показуха": отправившегося в Казань Манукяна безжалостно затравили
13:50
"Человек очень мрачный": Верник показал истинное лицо
13:41
Повзрослевшая дочь Брежневой застыдилась откровенных снимков
13:40
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
13:39
Мишустин назвал причину роста цен на продукты в России
13:38
Запашный спустил миллионы на слона
13:34
"У нас симпатия друг к другу": друг раскрыл правду об отношениях с Бузовой
13:25
Аналитики сообщили о резком подорожании квартир в Москве
13:19
В США обеспокоены разработкой российского "робота-убийцы"
12:55
"Похоронили": звезда Comedy Woman заявила об уходе
12:52
"Кровь из глаз": нарядившийся в свадебное платье Милохин довел до тошноты
12:52
"Заваливал любовными письмами": появились подробности о воссоединении Джей Ло и Бена Аффлека
12:45
Отказавшаяся от пластики и уколов Кристина Асмус показала лицо без прикрас
12:44
Россияне массово отказываются от летних отпусков
12:22
Напавший на школу в Казани уехал от родителей из-за конфликта
12:16
Счастливого Меладзе сняли в компании двух красоток
12:12
"Не мог представить такого пиара": Якубович чудом спас Диброва от смерти
11:59
В доме стрелявшего в казанской школе нашли дробовик, сотни патронов и сырье для взрывчатки
11:58
"Тебе хватит. У тебя нас трое": сын попросил пережившую горе Антонову больше не рожать
11:48
Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода
11:33
Водонаева сделала заявление о замужестве
11:24
Суточный прирост заболевших COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи
11:09
"Надеюсь, похоронят достойно": тяжелобольная Светличная заговорила о смерти
11:08
"Как сорнячки": Мельникова из "Папиных дочек" не сюсюкается с капризными сыновьями
10:53
Названы три главные ошибки режима Лукашенко: Дали почву для его делегитимизации в глазах мира
10:46
Состояние пострадавших при стрельбе в казанской школе не улучшается
10:43
"Это взятка": Дибров откровенно о коррупции на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
10:09
Геннадий Хазанов откровенно рассказал о тяжелой зависимости
10:09
"Жестко обстреляли": перепуганный Соколовский попал в беду
10:02
В России изменили процедуру назначения пособий и льгот – подробности
09:27
В России хотят ввести минимальный гарантированный доход
09:27
"Скользкая баба": россияне набросились на лживую разлучницу Макееву
09:14
"Это будет мировая война": Зеленский о готовности к конфликту с Россией
08:44
"Из-за изменений в лице": Аршавин поставил крест на тяжелобольной экс-супруге
08:37
"Недолюбленная в детстве": психолог рассказал о болезни Ольги Бузовой
06:01
"У меня очень большой список "нет": Анджелина Джоли об интимных отношениях
03:59
Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон
02:06
Известная модель сверкнула прелестями в трусах-шортах
23:56
Моложавая Алсу затмила красотой собственную дочь: Как подросток
22:06
Учитель о спасении детей в казанской школе: Сказали им присесть вдоль стены
21:50
"Ребенок не удержит мужика": Дмитрий Тарасов заговорил о разводе
21:42
В Индии из Ганга выловили больше 70 трупов
21:14
"Хочу быстрее вернуться": больной Алибасов заявил о принудительном заточении
20:57
Из школы под Астраханью эвакуировали детей
20:44
"Благодарят": Проклова нашла мощную поддержку после секс-скандала
20:43
Местные жители спасли свою деревню от потопа
20:31
Румынского дипломата объявили персоной нон грата в России
20:13
"Навсегда останется в сердце": Киркоров убит страшным горем
20:08
Дочь певицы Славы начала зарабатывать телом: Сбылась одна из моих заветных мечт
20:00
"Он играет роль": всплыли шокирующие подробности о стрелке из Казани
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"У нас симпатия друг к другу": друг раскрыл правду об отношениях с Бузовой

"У нас симпатия друг к другу": друг раскрыл правду об отношениях с Бузовой

После участия в ледовом шоу на "Первом канале"Соловьев сумел сохранить теплые отношения с Бузовой.
прочитано 385 раз

Осенью прошлого года Ольга Бузова попробовала себя на новом поприще и стала фигуристкой. Ее партнером выступил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Во время участия в "Ледниковом периоде" пара очаровала множество телезрителей.

ПО ТЕМЕ

"Любит до сих пор": Вскрылся итог побега Бузовой из "Дома-2"

"Спасибо, любовь моя": Киркоров раскрыл свои чувства к Бузовой

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

После разрыва отношений между Бузовой и блогером Давой в сети появились слухи о возможном романе звезды с фигуристом. На льду участники показывали бушующую экспрессию и страстные номера. Однако Дмитрий хоть и признается в искренних чувствах к партнерше, но романтический союз с Ольгой Бузовой отрицает.

"У нас очень хорошие дружеские отношения. Хотя на первый взгляд, может показаться, что у нас какие-то отношения или симпатия друг к другу, ведь во многом мы с Олей очень похожи", – рассказал спортсмен.

На данный момент чемпион состоит в длительных отношениях с коллегой по льду Анной Сидоровой и даже делится с ней впечатлениями о Бузовой. По его словам, она простая девушка без предрассудков и излишнего самолюбования. Дмитрий отмечает, что у звезды случаются перепады в настроении, как и у всех людей, но она тут же берет себя в руки. Также он восхищается целеустремленностью, трудолюбием и выносливостью Ольги Бузовой.

Напомним, что недавно Бузову снова осудили в социальных сетях. Звезда выложила в сеть видео во время минуты молчания. Аудитория упрекнула Ольгу Бузова в неискренности и хайпе и попросила не позориться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 13:34 Источник: YouTube-канал "Василий Конов" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не мог представить такого пиара": Якубович чудом спас Диброва от смерти

Ведущий поблагодарил коллегу
Шоу-бизнес

"Кровь из глаз": нарядившийся в свадебное платье Милохин довел до тошноты

Увиденное шокировало публику
Шоу-бизнес

"Похоронили": звезда Comedy Woman заявила об уходе

Юмористка назвала причины
Шоу-бизнес

"Надеюсь, похоронят достойно": тяжелобольная Светличная заговорила о смерти

Актриса плохо себя чувствует

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+