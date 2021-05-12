"У нас симпатия друг к другу": друг раскрыл правду об отношениях с Бузовой

После участия в ледовом шоу на "Первом канале"Соловьев сумел сохранить теплые отношения с Бузовой.

Осенью прошлого года Ольга Бузова попробовала себя на новом поприще и стала фигуристкой. Ее партнером выступил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Во время участия в "Ледниковом периоде" пара очаровала множество телезрителей.

После разрыва отношений между Бузовой и блогером Давой в сети появились слухи о возможном романе звезды с фигуристом. На льду участники показывали бушующую экспрессию и страстные номера. Однако Дмитрий хоть и признается в искренних чувствах к партнерше, но романтический союз с Ольгой Бузовой отрицает.

"У нас очень хорошие дружеские отношения. Хотя на первый взгляд, может показаться, что у нас какие-то отношения или симпатия друг к другу, ведь во многом мы с Олей очень похожи", – рассказал спортсмен.



На данный момент чемпион состоит в длительных отношениях с коллегой по льду Анной Сидоровой и даже делится с ней впечатлениями о Бузовой. По его словам, она простая девушка без предрассудков и излишнего самолюбования. Дмитрий отмечает, что у звезды случаются перепады в настроении, как и у всех людей, но она тут же берет себя в руки. Также он восхищается целеустремленностью, трудолюбием и выносливостью Ольги Бузовой.

Напомним, что недавно Бузову снова осудили в социальных сетях. Звезда выложила в сеть видео во время минуты молчания. Аудитория упрекнула Ольгу Бузова в неискренности и хайпе и попросила не позориться.