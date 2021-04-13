"Фрикции и тряска ему запрещены": как сын помогает разряжаться оставшемуся без секса 73-летнему Алибасову

Бари Алибасов всегда отличался необузданной сексуальной энергией. Один Бог ведает, скольких женщин он осчастливил и в скольких пролил семя. Но теперь все кажется, в прошлом – органы движения подводят знаменитого продюсера.

В июле 2019-го основатель группы "На-На" хвастался, что-де исправно отдает супружеский долг 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Мол, даже отравление средством для промывки труб "Крот" на мужской силе не сказалось!

"У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает, – уверял тогда Бари Алибасов. – С сексом у меня никаких проблем не было никогда. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Когда мы ночуем с Лидой в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко – из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью".

Но сегодня про плотские утехи пришлось забыть – 73-летний Алибасов тяжело болен. После тяжелого перелома он стал ходить под себя и не всегда понимает, где и с кем находится. О сексе в таком состоянии даже думать не получается – тут бы сросшуюся ногу хотя бы начать поднимать, не говоря уже об остальных органах.

Сын Бари Каримовича не оставляет знаменитого отца в его печалях и тяготах. И помогает ему в самых интимных вопросах – даже грязные подгузники под немощным Алибасовым меняет! Но вот долгое отсутствие сексуальной разрядки у Бари Каримовича его наследника тревожит.

"Фрикции могут создавать непоправимые повреждения переломанных позвонков, – пояснил он. – Поэтому даже если мы возьмем самые мягкие из возможных способов получения удовлетворения, то все равно трястись папе пока нельзя".

Получается, что получать удовольствие традиционным способ Алибасов-старший пока не может. И тут остается уповать на помощь сына и вернувшейся после 24 лет пребывания в психушке жены. Это печально, ведь Бари-старший был всегда сексуальным гигантом и протяжении всех своих шести браков с супружескими обязанностями справлялся отлично.

