"Ужас и бессилие": Николаев взвыл из-за смерти детей

Утром 11 мая в казанской гимназии №175 бывший ученик Ильназ Галявиев зашел в учебное заведение и начал стрелять по людям. Погибли десять человек, еще 20 ранены. Некоторые находятся в реанимации. Среди погибших восемь детей и двое взрослых.
Вся страна в ужасе от произошедшей трагедии. В Казани объявлен траур. Политики, чиновники и артисты выражают в своих соцсетях глубокие соболезнования пострадавшим семьям.
Певица Ольга Бузова в своем "Инстаграм" опубликовала текст отчаяния, в котором написала, что ее сердце разбито от жестокости. Ведущая задалась вопросом, "в каком мире мы живем?". В комментарии к публикации отметились многие артисты, среди которых певец Игорь Николаев.
"Это ужас и бессилие. Получается, что ни один родитель, отправляя в школу ребенка, не может быть уверен в том, что ребенок вернется оттуда живым... Невозможно представить глубину горя родителей! Мои глубочайшие соболезнования", – написал Игорь Николаев.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что задержанный казанский стрелок дал первые показания на допросе, в котором заявил, что ненавидит всех, и в нем проснулся монстр. 19-летний юноша якобы осознал себя богом и решил, что все должны ему подчиниться. Возбуждено уголовное дело.
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