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Шоу-бизнес
Попрощавшийся с этим светом Пригожин заговорил: Выжил – и уже счастье

Попрощавшийся с этим светом Пригожин заговорил: Выжил – и уже счастье

Зимой Иосиф Пригожин переболел коронавирусной инфекцией. С тех пор жизнь продюсера сильно изменилась.
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Стоит отметить, что у переболевших COVID-19 еще долгие месяцы наблюдается так называемый постковид. Многие отмечают, что стали более тревожными, у других же изменились вкусовые предпочтения, третьи начали жаловаться на ухудшение памяти и проблемы со здоровьем.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Иосиф Пригожин заявил, что пока рано судить о том, какое влияние на его организм оказал коронавирус. В настоящее время супруг певицы Валерии чувствует себя прекрасно, радуется жизни, однако старается ничего не планировать в наше нестабильное время. Продюсер заявил, что пытается быть в моменте, благодарить судьбу за то, что есть, и не желать большего.

"Самое главное, надо помнить одну важную вещь: живы, здоровы, а остальное мы решим. Выжил — и уже счастье!"– подчеркнул Иосиф Пригожин. По его словам, главное, научиться радоваться всему, что окружает. Как отметил супруг Валерии, во время пандемии стоит относиться ко всему осмысленно, лишний раз не переживать из-за того, на что нельзя повлиять.

Стоит отметить, что Иосиф Пригожин тяжело перенес коронавирус. Он заболел ковидом во время поездки в Арабские Эмираты, там же его положили в клинику и подключили к ИВЛ. Позднее артист рассказывал, что уже прощался с жизнью – настолько ему было плохо во время болезни.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 18:49 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
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Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

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