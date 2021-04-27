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Шоу-бизнес
"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции

"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции

Мать певицы Валерии сделала прививку от ковида. Из-за этого она не смогла приехать к дочери на день рождения. А теперь и сама празднует почти в одиночестве.
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Галине Перфиловой исполнилось 83 года. Свой день рождения мать Валерии празднует в узком семейном кругу. Родные решили не устраивать пышных торжеств в целях безопасности, ведь недавно мать звезды вакцинировалась.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Напомним, Галина Перфилова является заслуженным работником культуры. Всю жизнь она трудилась преподавателем в музыкальной школе. Сейчас женщина на пенсии. Она активно осваивает интернет и пользуется блогом "Инстаграм". На своей странице Перфилова советует подписчикам, как сохранить здоровье и молодость.

В день рождения матери певица Валерия тепло ее поздравила и отметила, что изоляция дается ей нелегко, но она держится.

"С каким же мужеством она переносит свое заточение, так редко контактирует в этом году с внешним миром... Мы решились все-таки отпраздновать эту дату семейным обедом, конечно, соблюдая все меры предосторожности", – написала Валерия в своем аккаунте.

Стоит отметить, что в 2019 году у Галины Перфиловой были серьезные проблемы со здоровьем. Женщина не могла ходить после операции на коленных суставах. Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин всеми силами поддерживали ее в непростой период.

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Валерия. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 20:03 Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

комментарии

Ответить:

гость
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Валерия умница, что забрала маму к себе, в Москву. А вот что пиарится на сыне и
невестке очень некрасиво. Они ведь никому не интересны. А только раздражают.
Гость697721
Пожаловаться Ответить
А почему фото этой костлявой безголосой Валерии? Блевотна до ужаса и она,и ее толстопузый.
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