"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции

Галине Перфиловой исполнилось 83 года. Свой день рождения мать Валерии празднует в узком семейном кругу. Родные решили не устраивать пышных торжеств в целях безопасности, ведь недавно мать звезды вакцинировалась.
Напомним, Галина Перфилова является заслуженным работником культуры. Всю жизнь она трудилась преподавателем в музыкальной школе. Сейчас женщина на пенсии. Она активно осваивает интернет и пользуется блогом "Инстаграм". На своей странице Перфилова советует подписчикам, как сохранить здоровье и молодость.
В день рождения матери певица Валерия тепло ее поздравила и отметила, что изоляция дается ей нелегко, но она держится.
"С каким же мужеством она переносит свое заточение, так редко контактирует в этом году с внешним миром... Мы решились все-таки отпраздновать эту дату семейным обедом, конечно, соблюдая все меры предосторожности", – написала Валерия в своем аккаунте.
Стоит отметить, что в 2019 году у Галины Перфиловой были серьезные проблемы со здоровьем. Женщина не могла ходить после операции на коленных суставах. Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин всеми силами поддерживали ее в непростой период.
Популярные темы форума
Слабые мужики
Патриархат? За или против?
Пиар акция?
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Скоро лето ☺
Полеты на Марс.
И снова здравствуйте! 😊😊😊
Землю укрыло снегом!
Моя борьба