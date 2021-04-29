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Шоу-бизнес
В день рождения тещи Пригожин слил в Сеть уникальный кадр

В день рождения тещи Пригожин слил в Сеть уникальный кадр

Во время семейного ужина Иосиф Пригожин снял всех гостей, в том числе внучку певицы Валерии, которую прежде не показывали публике.
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Накануне теща Пригожина отметила важную дату – Галине Николаевне Перфиловой исполнилось 83 года. По этому случаю звездное семейство собралось в ресторане. Певица Валерия опасается за здоровье матери, у которой еще нет антител к коронавирусу, поэтому решила не устраивать пышного торжества.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

На празднике собрались только самые близкие люди, среди которых был и сын певицы Арсений Шульгин с женой Лианой и маленькой дочерью Селин. На свой день рождения Галина Николаевна впервые увидела правнучку, которая родилась еще 1 января. Валерия разместила в своем инстаграм-аккаунте трогательное видео первой встречи прабабушки и правнучки. Родители Селин не показывают ее лицо публике, поэтому в ролике девочка снята сзади.

Иосиф Пригожин в своем микроблоге тоже поделился видео с семейного праздника. Снимая, как его дорогая теща задувает свечу на именинном торте, продюсер заснял и лица всех гостей. В кадр попала и внучка Валерии – очевидно, Пригожин забыл о действующем в семье запрете. Однако подписчики продюсера не забыли – в комментариях они отметили, что Арсений и Лиана вряд ли будут рады тому, все увидели лицо малышки.

Сама Валерия отметила, что встреча с правнучкой стала для ее мамы лучшим подарком. Ранее их знакомство не могло состояться из-за опасений за здоровье Галины Николаевны. Теперь женщина сделала первую прививку от коронавируса, и, хоть антитела еще и не появились, певица Валерия все же решилась на семейный праздник.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 02:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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